Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-ferganskoy-oblasti-budet-sozdana-bol-shaya-turisticheskaya-zona
logo
В Ферганской области будет создана большая туристическая зона
Новости Центральной Азии и мира

14.01.2026

В Ферганской области будет создана большая туристическая зона

В Узбекистане будет создана туристическая зона «Фергана». Специальный режим вводится на 30 лет с возможностью продления в будущем.

На берегах Центрального Ферганского водохранилища в Язъяванском районе будут организованы туристические услуги и созданы рабочие места.

Будет создан туристический комплекс на базе кластера по выращиванию малины «Водил».

Также на территориях махаллей «Саноат» и «Хосилот» планируется организовать агротуристические комплексы с использованием зарубежного опыта. Они будут включать малиновые плантации, холодильные склады и цеха глубокой переработки продукции.

Источник: spot.uz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #туризм #узбекистан #фергана
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Ташкент примет Central Eurasian Venture Forum
Ташкент примет Central Eurasian Venture Forum
Муроджон Ахмадалиев и Бектемир Меликузиев одержали победы на профессиональном ринге
Муроджон Ахмадалиев и Бектемир Меликузиев одержали победы на профессиональном ринге
Узбекский футболист Аббосбек Файзуллаев может сыграть против Криштиану Роналду
Узбекский футболист Аббосбек Файзуллаев может сыграть против Криштиану Роналду
Китайский «Нэчжа 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Китайский «Нэчжа 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории
В Ошской области открыли новый ипподром
В Ошской области открыли новый ипподром