В Ферганской области будет создана большая туристическая зона

В Узбекистане будет создана туристическая зона «Фергана». Специальный режим вводится на 30 лет с возможностью продления в будущем.

На берегах Центрального Ферганского водохранилища в Язъяванском районе будут организованы туристические услуги и созданы рабочие места.

Будет создан туристический комплекс на базе кластера по выращиванию малины «Водил».

Также на территориях махаллей «Саноат» и «Хосилот» планируется организовать агротуристические комплексы с использованием зарубежного опыта. Они будут включать малиновые плантации, холодильные склады и цеха глубокой переработки продукции.

Источник: spot.uz