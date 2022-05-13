В Душанбе пройдет региональный фестиваль Go Viral, посвященный инновациям и творчеству

Сообщество Go Viral в Центральной Азии, IWPR и Посольство США в Таджикистане приглашают энтузиастов и экспертов из секторов медиа, бизнеса, культуры и технологий принять участие в трехдневном инновационном фестивале Go Viral Tajikistan с 13 по 15 мая в отеле Hyatt Regency в Душанбе.





Тема Фестиваля в этом году — Go Viral 2022: Search. Invent. Solve. Более 50 спикеров представят различные компании и организации на фестивале, включая Алиф Банк, Илмхона, МДО Хумо, Coca-Cola, Amazon.

Также примут участие популярные в социальных сетях лидеры мнения: Рафаэль Гулов, Орзу Исоев, Зарнигор Махмудова и Фаридун Хайруллозода. На фестивале выступят представители творческой индустрии: Фаррух Негматзаде, архитектор Оят Шукуров, арт-менеджер Диана Рахманова, Oogway Comics и афганский художник Омар Хамм. Участников ждут живые выступления от Далера Назарова, Джасура Халилова, диджея Фирдавса Исоева, Melody Rangers, афганской группы ITCC, The Daze, а также живые театральные представления и художественные выставки.

Расписание фестиваля доступно по ссылке: festival.goviral.kz

Проведение Фестивалей Go Viral 2022 планируется в Душанбе, Ташкенте, Бишкеке, Алматы и Ашхабаде с 13 мая по 2 июля.

По всем вопросам обращайтесь к Амбассадору Go Viral в Таджикистане Маниже Бабакуловой по электронной почте manizha@iwpr.net или по номеру 901 10 79 48.