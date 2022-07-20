В Дубае создадут 40 000 виртуальных рабочих мест для метавселенной

Дубай планирует создать 40 000 виртуальных рабочих мест. Это позволит городу войти в топ десять метавселенных экономик и добавить $4 миллиарда к ВВП за пять лет.

Новая стратегия правительства поддерживает развитие технологии Web3, разработку глобальных стандартов в создании безопасных и надежных платформ для пользователей и внедрение технологий метавселенной.

В Дубае уже работает более 1000 компаний в данном секторе, которые приносят в экономику страны $500 миллионов и обеспечивают 6700 рабочих мест. Новая стратегия позволит увеличить число блокчейн-компаний в пять раз.

К 2030 году вклад метавселенной в мировую экономику достигнет $5 триллионов.

Источник: incrussia.ru