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В Дубае создадут 40 000 виртуальных рабочих мест для метавселенной
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Сегодня в 09:45

В Дубае создадут 40 000 виртуальных рабочих мест для метавселенной

Дубай планирует создать 40 000 виртуальных рабочих мест. Это позволит городу войти в топ десять метавселенных экономик и добавить $4 миллиарда к ВВП за пять лет.

Новая стратегия правительства поддерживает развитие технологии Web3, разработку глобальных стандартов в создании безопасных и надежных платформ для пользователей и внедрение технологий метавселенной.

В Дубае уже работает более 1000 компаний в данном секторе, которые приносят в экономику страны $500 миллионов и обеспечивают 6700 рабочих мест. Новая стратегия позволит увеличить число блокчейн-компаний в пять раз.

К 2030 году вклад метавселенной в мировую экономику достигнет $5 триллионов.

Источник: incrussia.ru

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