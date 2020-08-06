В чем успех Рианны, и что она делает для изменений в индустрии красоты



Рианна из мира, в котором нет ограничений, и приглашает всех нас делать то же самое

Никогда не знаешь, чего ожидать. Затем я услышала звук лифта, открылась дверь, и вошла Рианна.Рианна только выпустила успешный третий альбом Good Girl Gone Bad. Она была одной из самых сексуальных артисток в мире. Я внимательно наблюдала, как она вошла, будто только что сошла с поезда, надев оверсайз-толстовку с капюшоном и джинсы. Она пожала руку нашему производственному персоналу, приветствуя каждого с улыбкой. Когда она повернулась ко мне, я положила свой блокнот, ожидая рукопожатия. К моему удивлению, она обняла меня. «Привет, я Робин», — сказала она.Под покровом этой супергеройской, сверхпритегательной, сверхмодной звезды Робин Рианна Фенти была настоящей — не фальшивой, а самой настоящей чернокожей девушкой, которая не была настолько увлечена собственной славой, что не могла заметить другую черную девушку, которая шла навстречу.Всегда казалось, что она одна из нас.В дополнение к альбомам-блокбастерам и мировым турне Рианна построила гигантскую империю моды и красоты, которая включает линию косметики Fenty Beauty, Парижский дом моды, который она создала в партнерстве с люксовым конгломератом LVMH, Fenty, инклюзивную коллекцию нижнего белья Savage X Fenty и долгожданную новую линию по уходу за кожей, которую она выпустила в июле, Fenty Skin.Сколько чернокожих женщин, помимо Опры, сумели штурмом захватить несколько сфер? Список короткий, и имя Рианны находится на вершине. Стиль Рианны просачивается сквозь каждый продукт — имидж компании, подпись в Instagram и название оттенка Cuz I’m Black.Под брендом Fenty Beauty было выпущено 40 оттенков тонального крема, что более чем вдвое превышает количество, предлагаемое многими другими ведущими брендами того времени. Это стало эффектом Fenty: 40 оттенков теперь считается эталоном для диапазона тональных кремов.«Кажется, она из мира, в котором нет ограничений, и приглашает всех нас делать то же самое».Моя мама, работала в магазине косметики, похожем на Sephora. Она знала все о парфюмерии, уходе за кожей и макияже. Она никогда не разрешала мне наносить макияж, но втайне я восхищалась. Поэтому, когда она уходила из дома, я делала себе макияж.Ее влияние на мир красоты — это миниатюрный сдвиг, который теперь, наконец, выходит за рамки прототипа высокой и худой блондинки и включает в нее полнофигурных, смуглых и естественных в своих представлениях силы, успеха, красоты. Рианна открыла двери для женщин всех рас, размеров и вероисповеданий, чтобы их можно было увидеть и услышать, и это не просто концепция, которую она использовала, но реальность, в которой она жила.