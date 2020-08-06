В чем успех Рианны, и что она делает для изменений в индустрии красоты

Рианна появилась на обложке сентябрьского номера американского Harper’s Bazaar. Фотосессию для журнала певица провела в своем доме.
Историю успеха Рианны рассказала редактор Кахлана Барфилд Браун, которая проводила с ней первое интервью еще в 2007 году.
Я была взволнована перед первой встречей с мегазвездой. Никогда не знаешь, чего ожидать. Затем я услышала звук лифта, открылась дверь, и вошла Рианна.
Это был 2007 год. Рианна только выпустила успешный третий альбом Good Girl Gone Bad. Она была одной из самых сексуальных артисток в мире. Я внимательно наблюдала, как она вошла, будто только что сошла с поезда, надев оверсайз-толстовку с капюшоном и джинсы. Она пожала руку нашему производственному персоналу, приветствуя каждого с улыбкой. Когда она повернулась ко мне, я положила свой блокнот, ожидая рукопожатия. К моему удивлению, она обняла меня. «Привет, я Робин», — сказала она.
Я сразу поняла, что за человек Рианна. Под покровом этой супергеройской, сверхпритегательной, сверхмодной звезды Робин Рианна Фенти была настоящей — не фальшивой, а самой настоящей чернокожей девушкой, которая не была настолько увлечена собственной славой, что не могла заметить другую черную девушку, которая шла навстречу.
Несмотря на свою известность, Рианна умудрялась быть приземленной — ради дела, ради своего народа. Всегда казалось, что она одна из нас.
В дополнение к альбомам-блокбастерам и мировым турне Рианна построила гигантскую империю моды и красоты, которая включает линию косметики Fenty Beauty, Парижский дом моды, который она создала в партнерстве с люксовым конгломератом LVMH, Fenty, инклюзивную коллекцию нижнего белья Savage X Fenty и долгожданную новую линию по уходу за кожей, которую она выпустила в июле, Fenty Skin.
Видео для рубрики Go to bed with Rihanna об уходе за кожей перед сном.
Успешный переход от одной отрасли к другой — подвиг, на который способны немногие. Сколько чернокожих женщин, помимо Опры, сумели штурмом захватить несколько сфер? Список короткий, и имя Рианны находится на вершине. Стиль Рианны просачивается сквозь каждый продукт — имидж компании, подпись в Instagram и название оттенка Cuz I’m Black.
Меня нисколько не удивило, насколько быстро Fenty Beauty поднялось после запуска в 2017 году.
Разработав всеобъемлющую коллекцию макияжа, Рианна спровоцировала изменения в индустрии, которая исторически — и почти исключительно — обслуживала белых женщин. Под брендом Fenty Beauty было выпущено 40 оттенков тонального крема, что более чем вдвое превышает количество, предлагаемое многими другими ведущими брендами того времени. Это стало эффектом Fenty: 40 оттенков теперь считается эталоном для диапазона тональных кремов.
Подход Рианны к Fenty Beauty находил больший отклик у людей.
Рианна из мира, в котором нет ограничений, и приглашает всех нас делать то же самое
«Непоколебимая решимость Рианны сделать красоту инклюзивной отраслью и ее настойчивое стремление сделать красоту демократичной изменили правила игры», — сказала актриса Трейси Эллис Росс, которая в прошлом году запустила собственный косметический бренд Pattern с рядом продуктов и инструментов, предназначенных для натуральных волос. «Кажется, она из мира, в котором нет ограничений, и приглашает всех нас делать то же самое».
Рианна. Я всегда считала бренд Fenty чем-то большим, чем просто макияж, и с самого начала знала, что хочу заниматься уходом за кожей. Моя мама, работала в магазине косметики, похожем на Sephora. Она знала все о парфюмерии, уходе за кожей и макияже. Она никогда не разрешала мне наносить макияж, но втайне я восхищалась. Поэтому, когда она уходила из дома, я делала себе макияж.
Рианна давно поняла, что красота — это гораздо больше, чем внешность: это открытость, идентичность и то, как вы чувствуете, а также как вы выглядите. Ее влияние на мир красоты — это миниатюрный сдвиг, который теперь, наконец, выходит за рамки прототипа высокой и худой блондинки и включает в нее полнофигурных, смуглых и естественных в своих представлениях силы, успеха, красоты. Рианна открыла двери для женщин всех рас, размеров и вероисповеданий, чтобы их можно было увидеть и услышать, и это не просто концепция, которую она использовала, но реальность, в которой она жила.