В Британии представили игровую консоль для собак

Британский стартап Joipaw анонсировал консоль для домашних питомцев, а конкретно — для собак. Игровая система включает в себя несколько простых игр с сенсорным управлением.

Создатели устройства утверждают, что учли научные исследования, где говорилось о положительном влиянии подобных развлечений на сознание животных. Кроме того консоль поможет питомцам развеять тоску в те моменты, когда хозяина нет дома.

Стоимость устройства пока неизвестна, как и дата выхода. Однако все заинтересованные могут внести скромную предоплату в размере шести долларов и в дальнейшем получить 5-процентную скидку на консоль.

Источник: kanobu.ru



