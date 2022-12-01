Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-britanii-predstavili-igrovuyu-konsol-dlya-sobak
В Британии представили игровую консоль для собак
55
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:08

В Британии представили игровую консоль для собак

Британский стартап Joipaw анонсировал консоль для домашних питомцев, а конкретно — для собак. Игровая система включает в себя несколько простых игр с сенсорным управлением.



Создатели устройства утверждают, что учли научные исследования, где говорилось о положительном влиянии подобных развлечений на сознание животных. Кроме того консоль поможет питомцам развеять тоску в те моменты, когда хозяина нет дома.

Стоимость устройства пока неизвестна, как и дата выхода. Однако все заинтересованные могут внести скромную предоплату в размере шести долларов и в дальнейшем получить 5-процентную скидку на консоль.

Источник: kanobu.ru

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стартап #технологии #великобритания #игры #питомцы
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Проект Kid Security привлек 100 000 $ ангельских инвестиций
1200
Официальный чемпионат по большому теннису пройдет в Астане
1128
На ледовое шоу «Щелкунчик» можно будет добраться на специальных шаттл-басах
2222
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.