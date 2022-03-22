В Австралии искусственный интеллект будет автоматически ограничивать скорость электросамокатов на тротуарах

Австралийская компания Beam, предоставляющая услуги шеринга электросамокатов и велосипедов, готовится тестировать систему Pedestrian Shield, автоматически ограничивающую скорость движения транспорта на тротуарах и в среде со сложными условиями.

Технология будет опробована в столицах некоторых австралийских штатов. Pedestrian Shield использует систему ИИ, разработанную компанией Drover AI — модуль способен распознавать улицы, тротуары и велосипедные дорожки, в том числе не используя ничего, кроме интегрированной камеры, поэтому никому не потребуется скрупулезно размечать территорию на GPS-картах.

Местные городские советы или операторы транспортных парков смогут устанавливать лимиты скорости на свое усмотрение.

При этом система способна и на большее — решение Drover сможет определять, паркуют ли пользователи электросамокаты в разрешенных локациях.