В Астане пройдет молодежный Digital Fest STARTUPHANA

3 декабря в столице Казахстана пройдет молодежный Digital Fest STARTUPHANA, направленный на развитие казахского IT-контента. Для участия в форуме уже зарегистрировались более 3000 человек.

Цель форума — поддержать сообщество молодых IT-предпринимателей, развивающих казахоязычную стартап-культуру и IT-контент.

В рамках форума STARTUPHANA более десяти успешных блогеров и мотиваторов, специалистов в сфере IT расскажут об актуальности IT-профессии, поделятся своим опытом в сфере бизнеса и DIGITAL, обсудят темы стартапов, маркетинга, NFT и другие.

Среди спикеров:

— Максат Кадыров — senior инженер-программист в LinkedIn, США

— Бөгенбай Таласұлы — основатель платформы по образованию Sabaq.online для улучшения результатов ЕНТ и экзаменов

— Данабек Калиаждар — CEO Alem School, data scientist

— Абылайхан Камалладин — CEO QAMALLADIN bloggers agency

— Расул Абдуллаев — сооснователь Yuframe и Kex, директор по маркетингу сети ресторанов быстрого питания SalamBro, HalalSlice

— Алмас Адильбек — IOS-разработчик, создатель приложения Sajda, у которого уже более 3 миллионов скачиваний и другие.

Развлекательная часть программы STARTUPHANA включает выступления хедлайнеров, представителей сообщества молодых казахоязычных любителей IT, конкурсы и розыгрыши памятных подарков, консультации по обучающим программам Astana Hub. Подробнее о форуме на сайте.

Организатором Digital Fest STARTUPHANA является Международный технопарк ІТ-стартапов Astana Hub при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.