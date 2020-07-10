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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Алматы запустили прокат электросамокатов
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Сегодня в 10:57

В Алматы запустили прокат электросамокатов

Сервис проката электросамокатов OZIM Scooters запустили в тестовом режиме в Алматы. Стоимость поездки — 45 тенге в минуту.

Сервис предназначен в основном для поездок на короткие расстояния, которые можно проехать за 5-7 минут, и будет удобен в часы пик.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно пройти регистрацию в мобильном приложении OZIM и дождаться активации. Проверка документов занимает до 24 часов. После регистрации пользователь получает карту с расположением точек проката электросамокатов.

Сервис работает ежедневно с 06:00 до 21:30.

Источник фотографии: esquire.kz

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#алматы #прокат #самокаты
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