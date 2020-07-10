В Алматы запустили прокат электросамокатов

Сервис проката электросамокатов OZIM Scooters запустили в тестовом режиме в Алматы. Стоимость поездки — 45 тенге в минуту.

Сервис предназначен в основном для поездок на короткие расстояния, которые можно проехать за 5-7 минут, и будет удобен в часы пик.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно пройти регистрацию в мобильном приложении OZIM и дождаться активации. Проверка документов занимает до 24 часов. После регистрации пользователь получает карту с расположением точек проката электросамокатов.

Сервис работает ежедневно с 06:00 до 21:30.

Источник фотографии: esquire.kz

