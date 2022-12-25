TikTok и Министерство просвещения РК подвели итоги конкурса #УчителяКазахстана

Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok совместно с Министерством просвещения Республики Казахстан подвели итоги конкурса #УчителяКазахстана. С 6 октября по 1 декабря учителя со всей страны снимали и публиковали в TikTok познавательные видеоролики по своему предмету, сражаясь за победу в одной из трех номинаций.

Видеоролики, опубликованные под хэштегами #УчителяКазахстана и #ҚазақстанМұғалімдері, посмотрели более 190 миллион раз — это одни из самых популярных хэштегов в казахстанском сегменте TikTok за год. Преподаватели делились самыми разными роликами — от зарисовок на тему повседневной школьной жизни до полезных лайфхаков по математике, казахскому языку, информатике и другим предметам.

Официальными амбассадорами конкурса стали уже получившие признание в TikTok учителя: самый популярный автор-учитель в Казахстане с миллионом подписчиков Улан Усенов @wannabeteacher, молодой математик Данияр Сенгирбай @aks.dani и образовательный проект @jump2mars, объединяющий группу учителей со всего Казахстана.

Участники соревновались в трех оригинальных номинациях:

— победа в номинации «Самый креативный учитель» присуждается автору, который смог кратко, понятно и креативно объяснить определенную тему. Награда досталась молодому учителю математики Хасену Мұхамади @mobius_math, который на простых примерах рассказывает, как решать сложные математические задачи. В аккаунте можно найти множество полезных лайфхаков, а для объяснения одной из задач автор даже использовал участников популярного казахстанского бойзбенда Ninety One.

— звание «Учитель-открытие» получает преподаватель, аккаунт которого наберет наибольшее количество просмотров в период проведения конкурса. Победителем стал учитель математики Бекболат Комолов @the_bekbolat01, основная часть роликов которого посвящены разбору школьной програмы. Бекболат также делится с пользователями различными лайфхаками по решению математических уравнений и разбавляет контент интересными задачами на логику, что помогло ему за короткий срок завоевать внимание сообщества. Всего за месяц количество просмотров роликов педагога выросло в десятки раз, превысив отметку в 800 000, а количество подписчиков аккаунта удвоилось.

— в номинации «Лучший видеоролик» победителем становится учитель, видео с хэштегом которого за время конкурса получило больше всего просмотров. Победа досталась Жансае Мейрбекқызы, учителю казахского языка и литературы @zhan_saya6. Видео, в котором она разбирает типичные ошибки в написании повседневно используемых слов на казахском языке, набрало огромную популярность — его посмотрели более 550 000 раз.

Победители конкурса получат смартфоны iPhone 13 Pro Max, а также приглашение в Программу развития талантов, которая поможет им продолжать развиваться как авторам контента и достигать новых успехов в TikTok.