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В Алматы в «Яндекс Go» появился тариф «Грузовой» с фургонами для переезда и грузчиками
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27.08.2018

В Алматы в «Яндекс Go» появился тариф «Грузовой» с фургонами для переезда и грузчиками

В Алматы в сервисе «Яндекс Go» появилась возможность вызвать грузовую машину. Такая услуга пригодится при переезде или если нужно довезти из магазина новый диван, стройматериалы для ремонта, оборудование на площадку.

Стоимость поездок по «Грузовому» тарифу начинается от 2800 тенге. В нее входят 10 минут на погрузку вещей, первые 20 минут и 8 километров поездки, а также 10 минут на разгрузку. Например, в такую стоимость обойдется перевозка груза из Bukhar Zhyrau Towers до Esentai Apartments или из «Столичного центра» до комплекса имени Балуана Шолака. Стоимость поездки известна заранее — достаточно ввести в приложении адрес точки назначения. Она рассчитывается поминутно, а не по часам. Поэтому пользователи оплачивают только то время, сколько реально займет доставка.

Вместе с грузовой машиной можно вызвать грузчика, чтобы он помог перенести тяжести. Эта опция находится в «Пожеланиях» к поездке, и за нее предусмотрена доплата. При этом в салоне всегда остается пассажирское место, чтобы пользователь мог сопровождать свои вещи.

По тарифу «Грузовой» на заказы будут приезжать вместительные машины, например, Mercedes Sprinter, «Газель Next», Hyundai Porter и Toyota Dyna. Минимальный размер грузовых отсеков этих машин: 150 сантиметров в высоту, 160 в ширину и 260 в длину. В фургон могут поместиться много коробок с вещами, средних размеров диван, велосипед и кухонная плита. Единственное ограничение — каждый предмет должен весить не более 30 килограммов.

Все грузы в новом тарифе автоматически застрахованы. С конца прошлого года в «Яндекс Go» в Казахстане также доступна услуга «Доставка», которая подходит для передачи небольших вещей и документов по городу. Страховка распространяется на все заказы и по этому тарифу.

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#алматы #яндекс #яндексgo #грузчики
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