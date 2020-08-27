В Алматы в «Яндекс Go» появился тариф «Грузовой» с фургонами для переезда и грузчиками

Стоимость поездок по «Грузовому» тарифу начинается от 2800 тенге. В нее входят 10 минут на погрузку вещей, первые 20 минут и 8 километров поездки, а также 10 минут на разгрузку. Например, в такую стоимость обойдется перевозка груза из Bukhar Zhyrau Towers до Esentai Apartments или из «Столичного центра» до комплекса имени Балуана Шолака. Стоимость поездки известна заранее — достаточно ввести в приложении адрес точки назначения. Она рассчитывается поминутно, а не по часам. Поэтому пользователи оплачивают только то время, сколько реально займет доставка.
Вместе с грузовой машиной можно вызвать грузчика, чтобы он помог перенести тяжести. Эта опция находится в «Пожеланиях» к поездке, и за нее предусмотрена доплата. При этом в салоне всегда остается пассажирское место, чтобы пользователь мог сопровождать свои вещи.
По тарифу «Грузовой» на заказы будут приезжать вместительные машины, например, Mercedes Sprinter, «Газель Next», Hyundai Porter и Toyota Dyna. Минимальный размер грузовых отсеков этих машин: 150 сантиметров в высоту, 160 в ширину и 260 в длину. В фургон могут поместиться много коробок с вещами, средних размеров диван, велосипед и кухонная плита. Единственное ограничение — каждый предмет должен весить не более 30 килограммов.
Все грузы в новом тарифе автоматически застрахованы. С конца прошлого года в «Яндекс Go» в Казахстане также доступна услуга «Доставка», которая подходит для передачи небольших вещей и документов по городу. Страховка распространяется на все заказы и по этому тарифу.