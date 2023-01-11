Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-almaty-proydet-yubileynyy-cifrovoy-forum-digital-almaty-2023
В Алматы пройдет юбилейный цифровой форум Digital Almaty 2023
61
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:57

В Алматы пройдет юбилейный цифровой форум Digital Almaty 2023

2-3 февраля 2023 года в Алматы состоится V Международный цифровой форум «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности».

Главной темой дискуссии станут современные глобальные вызовы развития индустрии инновационных технологий.

Деловая программа форума состоит из 20 панельных сессий, на которых выступят более 150 спикеров — представителей международного и казахстанского IT-сообщества. Ожидается, что участие в Digital Almaty примут более 15 000 человек из 30 стран мира. На панельных сессиях участники форума обсудят форсированный переход отраслей промышленности от автоматизации к цифровизации, перспективы цифрового майнинга, сферы применения роботизации, развитие IT-отрасли в Евразийском регионе.

В пленарном заседании Digital Almaty примут участие главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза. Центральной темой обсуждения пленарной сессии с участием премьер-министров стран ЕАЭС станет развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и новые технологии в телекоммуникациях. Спикеры расскажут о перспективах развития GovTech и FinTech, а также поделятся видением дальнейшего развития IT бизнеса в регионе.

На форуме будут организованы выставки страновых технопарков, международных вендоров и венчурных фондов. Выставочные зоны Индустрия 4.0. и Innovation Center продемонстрируют инновации и лучшие IT разработки в индустриальной промышленности.

Кроме того, Аллея стартапов, где будут представлены 100 новых проектов, включая выставка проектов в сфере FinTech, Smart City, EDtech, GameDev, IoT, 5G, SaaS, Blockcain, Big Data, MedTech, Logistic&Travel и т.д. Также будет организован технологический марафон, воркшоп с участием ведущих представителей IT-сферы, ярмарки вузов и вакансий. Традиционно на площадке форума состоится технологический марафон ASTANA HUB BATTLE — битва за лучший IT-стартап. Призовой фонд битвы составляет $18 000.

Посетить мероприятие можно зарегистровавшись на сайте almatydigital.kz.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #алматы #технологии #it #digital
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Вышел первый тизер фильма Пон Чжун Хо «Микки-17»
367
Макс Корж выпустил клип на трек «Малолетка»
2454
Мир кочевой культуры: этнопарк «Жайлау» открылся в Бурабае
2639
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.