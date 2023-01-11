В Алматы пройдет юбилейный цифровой форум Digital Almaty 2023

2-3 февраля 2023 года в Алматы состоится V Международный цифровой форум «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности».

Главной темой дискуссии станут современные глобальные вызовы развития индустрии инновационных технологий.

Деловая программа форума состоит из 20 панельных сессий, на которых выступят более 150 спикеров — представителей международного и казахстанского IT-сообщества. Ожидается, что участие в Digital Almaty примут более 15 000 человек из 30 стран мира. На панельных сессиях участники форума обсудят форсированный переход отраслей промышленности от автоматизации к цифровизации, перспективы цифрового майнинга, сферы применения роботизации, развитие IT-отрасли в Евразийском регионе.

В пленарном заседании Digital Almaty примут участие главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза. Центральной темой обсуждения пленарной сессии с участием премьер-министров стран ЕАЭС станет развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и новые технологии в телекоммуникациях. Спикеры расскажут о перспективах развития GovTech и FinTech, а также поделятся видением дальнейшего развития IT бизнеса в регионе.

На форуме будут организованы выставки страновых технопарков, международных вендоров и венчурных фондов. Выставочные зоны Индустрия 4.0. и Innovation Center продемонстрируют инновации и лучшие IT разработки в индустриальной промышленности.

Кроме того, Аллея стартапов, где будут представлены 100 новых проектов, включая выставка проектов в сфере FinTech, Smart City, EDtech, GameDev, IoT, 5G, SaaS, Blockcain, Big Data, MedTech, Logistic&Travel и т.д. Также будет организован технологический марафон, воркшоп с участием ведущих представителей IT-сферы, ярмарки вузов и вакансий. Традиционно на площадке форума состоится технологический марафон ASTANA HUB BATTLE — битва за лучший IT-стартап. Призовой фонд битвы составляет $18 000.

Посетить мероприятие можно зарегистровавшись на сайте almatydigital.kz.