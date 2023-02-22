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В Алматы пройдет юбилейный CFO Summit Idea Exchange & Networking Event
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Сегодня в 10:29

В Алматы пройдет юбилейный CFO Summit Idea Exchange & Networking Event

2 марта 2023 года в отеле The Ritz-Carlton, Almaty состоится юбилейный десятый CFO Summit Idea Exchange & Networking Event.

Гостей ожидает масштабная дневная программа с участием более 30 CEO казахстанских и зарубежных компаний, банкиров, независимых экономистов и политиков, вечерний фуршет и Speed Mentoring.

Впервые в рамках саммита пройдут сразу четыре панельные дискуссии, одна из которых будет посвящена исключительно CFO.

1. Стокгольмский синдром. Стал ли бизнес заложником геополитики?

2. Как преодолеть барьер экономического популизма в Новом Казахстане?

3. Инсайты от CFO: налоги, цифровизация, ESG и таланты.

4. Fintech и DeFi — Decentralized Finance.

На мероприятии своими кейсами и опытом поделятся зарубежные коллеги. Vikas Aggarwal из ACCA выступит с докладом на тему: Accounting for a better world: the sustainable CFO.

О влиянии санкционных режимов на казахстанский бизнес в докладе Lucinda Hallan, Grant Thornton UK.

Также среди спикеров: председатель Kazakhstan Growth Forum Ельдар Абдразаков, директор центра экономического анализа «РАКУРС» Ораз Жандосов, председатель правления KASE Алина Алдамберген, председатель центра развития платежей и финансовых технологий «Национального Банка» Бинур Жаленов, независимый экономист Алмас Чукин, политолог Досым Сатпаев, основатель группы компаний «Учет» Максим Барышев и другие.

Еще одной изюминкой юбилейного десятого CFO Summit станет новый формат нетворкинга — Speed Mentoring. Это однократная и быстрая встреча ментора и менти с целью передачи знаний и опыта. Менторами выступят авторитетные и известные эксперты в области финансов, экономики и бизнеса: Досым Сатпаев, Алмас Чукин, Галим Хусаинов. Подать заявку на участие можно на сайте cfosummit.kz

На саммите состоится традиционная церемония награждения лучших финансовых директоров The Best CFO 2023 от корпоративного фонда Kazakhstan Growth Forum.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.