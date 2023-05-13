В Алматы пройдет второй инвестиционный форум Сentral Eurasian Venture Forum

Холдинг MOST и Сингапурская инвестиционная платформа Investbanq проведут Central Eurasian Venture Forum — масштабное мероприятие для инвесторов, стартапов и других участников стартап экосистемы. В этом году форум расширил географию участников и охватывает всю Центральную Евразию. Событие состоится 2 июня 2023 года в Алматы.

Организаторы определили центральную тему, как «Человеческий капитал в эпоху искусственного интеллекта». Тем самым человеческий капитал остается важнейшим фактором для успешного функционирования любой организации. Несмотря на значительные достижения в области автоматизации и роботизации, умный и талантливый человек остается незаменимым ресурсом для достижения высокой производительности и конкурентоспособности. Данная философия отражает стартап культуру, которая активно растет и развивается в странах Центральной Евразии.

Форум планирует объединить бизнес-ангелов, венчурных инвесторов и фонды, технологические стартапы и корпорации, а также всех заинтересованных в венчурной индустрии названного региона.

В рамках форума международный технопарк Astana Hub проведет Space Tech Battle — битву IT-стартапов в сфере космических технологий. Призовой фонд конкурса $15 тысяч. Заявки на участие принимаются до 20 мая.

В 2022 году венчурный форум прошел в Алматы и собрал 800 участников, став самым масштабным ивентом для технологической экосистемы Центральной Азии.

Форум поддержали Акимат города Алматы и Управление Цифровизации, Агентство США по международному развитию, Европейский банк реконструкции и развития, Freedom Broker, международный технопарк Astana Hub, мировой лидер индустрии цифровых платежей компания Visa, Международная Финансовая Корпорация, член группы Всемирного Банка.

Central Eurasian Venture Forum пройдет на территории отеля Swissôtel Wellness Alatau Almaty по адресу ул. Таусамалы, 50А. Приобрести билеты на форум, получить место на аллее как стартап можно на сайте: ventureforum.asia.



