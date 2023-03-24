Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-almaty-proydet-shestoy-polumarafon
В Алматы пройдет шестой полумарафон
228
Главный

Сегодня в 10:02

В Алматы пройдет шестой полумарафон

23 апреля 2023 года в Алматы пройдет ежегодный Алматинский полумарафон. В этом году старт пройдет уже в шестой раз. Организаторами выступают корпоративный фонд «Смелость быть первым».

В полумарафоне могут принять участие все желающие старше 18 лет. На остальные дистанции соревнования допускаются участники с 15 лет. Всего будет представлено 4 дистанции: 21,1 километр, 10 километров, 10 километров скандинавская ходьба и командная эстафета Экиден.

По традиции Алматинского полумарафона, старт и финиш будут расположены в разных местах. Стартуют атлеты по проспекту Аль-Фараби от Парка Первого Президента, а финиш будет на Центральном стадионе.

Победители в абсолютной возрастной категории на дистанции 21 км награждаются денежным сертификатом, медалью, грамотой и ценными призами. Также медаль, грамоту и ценные призы получать победители в возрастных категориях на дистанциях 21 километр, 10 километров. Победители эстафеты Экиден награждаются денежным сертификатом, кубком, медалью, грамотой и ценными призами.

Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте almaty-marathon.kz и внести оплату за стартовый слот.

Титульный спонсор Алматинского полумарафона: Kaspi.kz.

Организаторами Алматинского полумарафона выступают: корпоративный фонд «Смелость быть первым», фитнес-клуб «World Class Almaty», Научно-образовательный фонд имени академика Ш. Есенова и мультиспортивный Youtube-канал #Другой ты.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #алматы #спорт #забег #марафон
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Монеточка и Сергей Бурунов спели «Белые розы» группы «Ласковый май»
1665
IBM запустила в России цифровую образовательную платформу Open P-Tech
1351
Цифровые технологии внедряются на объектах «Астана-РЭК»
1569
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.