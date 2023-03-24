В Алматы пройдет шестой полумарафон

23 апреля 2023 года в Алматы пройдет ежегодный Алматинский полумарафон. В этом году старт пройдет уже в шестой раз. Организаторами выступают корпоративный фонд «Смелость быть первым».

В полумарафоне могут принять участие все желающие старше 18 лет. На остальные дистанции соревнования допускаются участники с 15 лет. Всего будет представлено 4 дистанции: 21,1 километр, 10 километров, 10 километров скандинавская ходьба и командная эстафета Экиден.

По традиции Алматинского полумарафона, старт и финиш будут расположены в разных местах. Стартуют атлеты по проспекту Аль-Фараби от Парка Первого Президента, а финиш будет на Центральном стадионе.

Победители в абсолютной возрастной категории на дистанции 21 км награждаются денежным сертификатом, медалью, грамотой и ценными призами. Также медаль, грамоту и ценные призы получать победители в возрастных категориях на дистанциях 21 километр, 10 километров. Победители эстафеты Экиден награждаются денежным сертификатом, кубком, медалью, грамотой и ценными призами.

Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте almaty-marathon.kz и внести оплату за стартовый слот.

Титульный спонсор Алматинского полумарафона: Kaspi.kz.

Организаторами Алматинского полумарафона выступают: корпоративный фонд «Смелость быть первым», фитнес-клуб «World Class Almaty», Научно-образовательный фонд имени академика Ш. Есенова и мультиспортивный Youtube-канал #Другой ты.