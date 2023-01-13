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К 25 годовщине вечной истории любви: трейлер фильма «Титаник: 25 лет, юбилейная версия»
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Сегодня в 09:36

К 25 годовщине вечной истории любви: трейлер фильма «Титаник: 25 лет, юбилейная версия»

Вышел трейлер к кинотеатральному переизданию фильма «Титаник: 25 лет, юбилейная версия», который возвращается в кинотеатры СНГ и Казахстана 9 февраля, ко дню Святого Валентина.



В честь 25 годовщины юбилейная версия оскароносного фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» будет снова показана на экранах кинотеатров СНГ и Казахстана. Зрители вновь встретятся с обладателями премии «Оскар» Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.

Фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона получил 11 премий «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая работа оператора», «Лучший монтаж», «Лучшие декорации», «Лучшие костюмы», «Лучший саундтрек к драматическому фильму», «Лучшая песня», «Лучший звук», «Лучший монтаж звука» и «Лучшие визуальные эффекты».

Фильм вышел на киноэкраны в 1997 году и на протяжении 12 лет удерживал звание самой кассовой картины в истории мирового кинематографа.

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