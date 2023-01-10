В Алматы пройдет Kolesa JunDay 2023 — IT-мероприятие для студентов

Kolesa JunDay 2023 — крупное и полезное IT-мероприятие для студентов в Казахстане. На ивенте будет актуальная информация по трендовым IT-направлениям.

Восемь направлений за один день: backend, frontend, mobile, product analytics, QA, product-менеджмент, product design, карьера в IT. Участников ждут рабочие кейсы от практикующих специалистов и полезный нетворкинг. Ивент поможет участникам понять, что им интереснее, и выбрать направление для развития.

Kolesa JunDay 2023 позволит студентам:

— узнать из первых уст, как можно развиваться в айти, найти точки роста

— прикоснуться к той или иной IT-специальности, понять ее изнутри

— познакомиться и пообщаться с единомышленникам, а также спикерами из Kolesa Group.

Когда: 17 февраля, 09:00.

Где: Алматы, ТРЦ Forum, Event Space.

Для кого: для студентов и тех, кто хочет попасть в IT, но еще не определился с направлением.

Участие в мероприятие бесплатное, но количество мест ограничено — 1000 человек. Поэтому необходима регистрация.