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В Алматы проведут новогодний балетный спектакль «Щелкунчик»
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Сегодня в 10:05

В Алматы проведут новогодний балетный спектакль «Щелкунчик»

Эльбрус Имамбаев совместно с КазНТОБ им. Абая представит новогодний балетный спектакль «Щелкунчик» с участием звезд мирового балета.

Партию Мари исполнит прима балерины Чинара Ализаде, Teatr Wielki, Opera Narodova, Польша.

В роли Принца выступит Владимир Ярошенко, премьер, Teatr Wielki, Opera Narodova, Польша.

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Место проведения: КазНТОБ им. Абая.

Дата: 27-28 декабря 2022 года.

Начало: 19:00

Парковка: нет

Возрастное ограничение: 6+

Продолжительность: 2 часа

Генеральный партнер проекта: Jusan банк

Информационная поддержка: We Media, «Город-24 Алматы», ТРЦ Dostyk Plaza.

Купить билеты можно по ссылке: m.ticketon.kz

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#алматы #балет #кудасходить #мероприятия #театр
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