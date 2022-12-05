В Алматы проведут новогодний балетный спектакль «Щелкунчик»

Эльбрус Имамбаев совместно с КазНТОБ им. Абая представит новогодний балетный спектакль «Щелкунчик» с участием звезд мирового балета.
Партию Мари исполнит прима балерины Чинара Ализаде, Teatr Wielki, Opera Narodova, Польша.
В роли Принца выступит Владимир Ярошенко, премьер, Teatr Wielki, Opera Narodova, Польша.
Место проведения: КазНТОБ им. Абая.
Дата: 27-28 декабря 2022 года.
Начало: 19:00
Парковка: нет
Возрастное ограничение: 6+
Продолжительность: 2 часа
Генеральный партнер проекта: Jusan банк
Информационная поддержка: We Media, «Город-24 Алматы», ТРЦ Dostyk Plaza.
Купить билеты можно по ссылке: m.ticketon.kz