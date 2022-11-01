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В Алматы прошла Неделя моды Eurasian Fashion Week
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Сегодня в 10:57

В Алматы прошла Неделя моды Eurasian Fashion Week

Первый день Недели моды Eurasian Fashion Week открыла коллекция известного казахстанского бренда Shakerbay. Дизайнеры бренда Меруерт Шакербаева, Светлана Сохорева и Аида Матай представили полные образы, включающие не только аксессуары в виде сумок, но и украшения.

Второй показ на подиуме Недели моды презентовал локальный бренд ADILI, представив в коллекции осень-зима теплые костюмы, куртки, стеганные жилеты, юбки, блузы, и, конечно, сумки, обувь, платки и шарфы.

Далее свою дебютную коллекцию публике представил бренд IK — ITALY FOR KAZAKHSTAN. Основа коллекции: базовые вещи в сдержанной гамме, которые идеально комбинируются в повседневные и деловые образы, брюки палаццо, бадлоны, рубашки.

Гостья из Узбекистана — Zulfiya Sulton представила новую коллекцию на подиуме EFW. Главным источником вдохновения при создании представленной коллекции дизайнера Зулфии Ачиловой SS 2022/2023 стала красота и гармония природы.

Завершила первый день показов коллекция казахстанского дизайнера Сергея Шабунина с брендом SS BRAND — платья в пол, вышивка, а также небычная подача самого показа уже традиционно вызвали фурор у зрителя.

Второй день показов представил бутик Ave.Montaigne. Открыл фешн-шоу уникальный винтажный показ c коллекциями легендарных дизайнеров: Oscar De La Renta, Kenzo, Karl Lagerfeld, Sherer.

Далее на подиуме был представлен показ RED CARPET — образы, достойные красной дорожки: платья в пол, ручная вышивка и эксклюзивный крой поразили зрителей своей красотой. Яркий и динамичный третий показ завершающего дня презентовал Сергей Шабунин: зеленый, розовый и леопардовый принт — основные акценты в коллекции.

Закрыл второй день показов EFW бренд Minavara с круизной коллекцией, а фееричный финальный показ стал самым запоминающимся в этот день. Совместный показ Игоря Гуляева и бренда Minavara представили в формате танцевальной постановки, а модели показа в коллаборации с театральной группой Разии Хасановой стали частью необыкновенного фешн-шоу. Теперь все коллекции дизайнера Игоря Гуляева эксклюзивно представлены в бутике Ave.Montaigne.

27 октября в рамках Недели моды прошел финал международного конкурса молодых дизайнеров, где победителем стала Зейноллаева Асемгуль. Fashion For Future и показы детских коллекций в рамках Kid’s Fashion Day с брендами: Volskaya, Bagi, Mimioriki, Brosh Uniform, Orchestra, Inzhu_Fashion, LC Waikiki.

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#алматы #мода #бренды #показы #eurasianfashionweek
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