В Алматы откроется новый международный университет

В Алматы планируется открытие нового международного университета University of Innovation and Technology — InnoTech, проект реализуется в сотрудничестве с Arizona State University, Q Group и Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан

Городской кампус университета, расположенный в деловом центре Алматы, начнет работу в 2026 году, а инновационный кампус в американском стиле планируется запустить в 2028 году.

InnoTech нацелен на подготовку специалистов для цифровой экономики, развитие инноваций и удержание талантливой молодежи внутри страны.

Ежегодно более 90 000 казахстанских студентов выезжают за дипломами, признанными за рубежом — новый университет предлагает альтернативу, предоставляя образование мирового уровня в самой стране.

Arizona State University более десяти лет подряд признается самым инновационным университетом США по версии U.S. News & World Report и объединяет свыше 180 000 студентов.