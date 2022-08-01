В Альбукерке открыли памятник Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману из сериала «Во все тяжкие»

В американском городе Альбукерке, где разворачивались события сериала «Во все тяжкие», представили бронзовые сути персонажей.

Монумент впервые показали в городском конференц-центре — там же он и останется. На открытии присутствовали мэр Альбукерке Тим Келлер, актеры Брайн Крэнстон — Уолтер Уайт и Аарон Пол — Джесси Пинкман, а также шоураннер Винса Гиллигана. Памятник, заказанный компанией Sony Pictures Television, отлил скульптор Тревор Гроув.

благодаря сериалу штат получил 385 миллионов долларов в качестве вливаний в экономику.

Источник: tjournal.ru