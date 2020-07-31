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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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v-2gis-poyavilis-vitriny
В 2GIS появились витрины
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Сегодня в 10:15

В 2GIS появились витрины

В 2GIS появились витрины. Теперь пользователи могут найти цены на товары и услуги компаний, сделать заказ прямо в сервисе.

Перечень компаний, которые публикуют сведения о товарах и услугах, постоянно пополняется. В справочнике уже есть информация о ценах в кафе, магазинах с товарами для ремонта, барбершопах, магазинах женской одежды и другое.

Подборка доступна на главной странице сервиса в разделе «Интересное», есть подборка «Компании с витринами».

В карточках компаний, которые добавили свои товары и цены, горит специальный значок в виде зеленой корзины.

Чтобы сделать заказ, не выходя из сервиса, необходимо выбрать понравившийся товар или услугу, далее — нажать на кнопку действия, например, «заказать», и отправить заявку.

Доступна онлайн-версия, а также мобильное приложение для Android и iOS.

Источник: spot.uz

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#навигатор #2gis #витрины
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