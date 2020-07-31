В 2GIS появились витрины

Перечень компаний, которые публикуют сведения о товарах и услугах, постоянно пополняется. В справочнике уже есть информация о ценах в кафе, магазинах с товарами для ремонта, барбершопах, магазинах женской одежды и другое.
Подборка доступна на главной странице сервиса в разделе «Интересное», есть подборка «Компании с витринами».
В карточках компаний, которые добавили свои товары и цены, горит специальный значок в виде зеленой корзины.
Чтобы сделать заказ, не выходя из сервиса, необходимо выбрать понравившийся товар или услугу, далее — нажать на кнопку действия, например, «заказать», и отправить заявку.
Доступна онлайн-версия, а также мобильное приложение для Android и iOS.
Источник: spot.uz