В 2027 году откроется первый в истории космический отель

Компания Orbital Assembly заявила, что начнет строительство первого космического отеля в 2025 году. Он может быть сдан в эксплуатацию уже к 2027 году.

Станция Voyager расположится на низкой околоземной орбите. Внутри будут капсулы, в которых смогут разместиться 400 человек. Кроме номеров в отеле построят кинотеатры, рестораны и бары с видом на Землю, спа-центр и другие развлечения, которые обычно бывают на круизных лайнерах.

Космическая станция будет иметь форму большого круга и вращаться для создания искусственной гравитации. Orbital Assembly также планирует продать некоторые внешние модули станции правительствам разных стран, космическим агентствам и желающим купить виллу на орбите. Стоимость проекта, а также номеров и космических туров, пока неизвестна.

Источник: daily.afisha.ru