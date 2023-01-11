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В 2023 году премия The World’s 50 Best впервые составит рейтинг лучших отелей
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Сегодня в 10:18

В 2023 году премия The World’s 50 Best впервые составит рейтинг лучших отелей

Премия The World’s 50 Best, которая ежегодно публикует список лучших ресторанов и баров мира по версии журнала The Restaurant Magazine, впервые в 2023 году представит рейтинг отелей.

The World’s 50 Best Restaurants считается самым престижным ресторанным рейтингом. 50 лучших ресторанов выбирает жюри из 1000 экспертов со всего мира — шеф-поваров, рестораторов, ресторанных критиков.

Премия The World’s 50 Best Restaurants известна тем, что помогает стать локальным заведениям более популярными.

Источник: daily.afisha.ru

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