В 2023 году премия The World’s 50 Best впервые составит рейтинг лучших отелей

Премия The World’s 50 Best, которая ежегодно публикует список лучших ресторанов и баров мира по версии журнала The Restaurant Magazine, впервые в 2023 году представит рейтинг отелей.

The World’s 50 Best Restaurants считается самым престижным ресторанным рейтингом. 50 лучших ресторанов выбирает жюри из 1000 экспертов со всего мира — шеф-поваров, рестораторов, ресторанных критиков.

Премия The World’s 50 Best Restaurants известна тем, что помогает стать локальным заведениям более популярными.

Источник: daily.afisha.ru