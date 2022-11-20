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UzVC запустил программу Startup Growth
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Вчера в 10:18

UzVC запустил программу Startup Growth

Венчурный фонд UzVC провел первую конференцию, посвященную запуску Программы UzVC Startup Growth.

Программа направлена на развитие местных стартапов и предоставление им опыта мирового уровня. В ходе программы эксперты поделились стратегиями выхода на рынок и привлечения средств, которые необходимы для роста, в том числе и за пределами Узбекистана.

Фонд отобрал десять стартапов для участия в программе. Командам помогали в развитии проекта, привлечении инвестиций, в том числе за рубежом.

UzVC намерен сделать программу UzVC Startup Growth ежегодной инициативой для информирования предпринимателей о рисках и возможностях, а также повышения уровня успеха для портфельных компаний венчурных капиталов из Узбекистана. Это поможет начинающим компаниям преодолеть трудности и генерировать достаточные потоки доходов, которые позволят им расти в будущем.

Источник: spot.uz

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