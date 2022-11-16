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Открылась первая в истории выставка, где нейросеть DALL·E — соавтор работ
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Сегодня в 11:08

Открылась первая в истории выставка, где нейросеть DALL·E — соавтор работ

В филиале нью-йоркской галереи Bitforms в Сан-Франциско открылась выставка Artificial Imagination, где соавтором всех представленных работ впервые выступает нейросеть DALL·E, способная создавать изображения на основе текстовых запросов.


Методы работы художников с DALL·E разнятся. Некоторые давали ИИ готовые фразы — и нейросеть генерировала произведение целиком. Другие создавали графику, скульптуры, проекции, используя результат работы искусственного интеллекта лишь как рекомендацию.

Источник: daily.afisha.ru

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