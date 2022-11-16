Открылась первая в истории выставка, где нейросеть DALL·E — соавтор работ

В филиале нью-йоркской галереи Bitforms в Сан-Франциско открылась выставка Artificial Imagination, где соавтором всех представленных работ впервые выступает нейросеть DALL·E, способная создавать изображения на основе текстовых запросов.
Методы работы художников с DALL·E разнятся. Некоторые давали ИИ готовые фразы — и нейросеть генерировала произведение целиком. Другие создавали графику, скульптуры, проекции, используя результат работы искусственного интеллекта лишь как рекомендацию.
Источник: daily.afisha.ru