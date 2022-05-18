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«Узбеккосмос» подписал меморандум с британским конкурентом Starlink
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Сегодня в 09:40

«Узбеккосмос» подписал меморандум с британским конкурентом Starlink

Агентство «Узбеккосмос» и британская компания по спутниковой связи OneWeb подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Меморандум был подписан в рамках первой Центрально-Евразийской конференции Space Technology Conference STC-2022.

Стороны договорились о создании центра экспертизы по вопросам использования инновационной низкоорбитальной спутниковой телекоммуникационной системы OneWeb с низкой задержкой сигнала и высокой пропускной способностью.

Также сотрудничество позволит обеспечить удаленные и труднодоступные сельские районы, предприятия различных отраслей экономики высокоскоростным широкополосным интернетом через спутники связи OneWeb.

Источник: spot.uz

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#узбекистан #космос #спутниковаясвязь #oneweb #договор
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.