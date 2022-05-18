«Узбеккосмос» подписал меморандум с британским конкурентом Starlink

Агентство «Узбеккосмос» и британская компания по спутниковой связи OneWeb подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Меморандум был подписан в рамках первой Центрально-Евразийской конференции Space Technology Conference STC-2022.
Стороны договорились о создании центра экспертизы по вопросам использования инновационной низкоорбитальной спутниковой телекоммуникационной системы OneWeb с низкой задержкой сигнала и высокой пропускной способностью.
Также сотрудничество позволит обеспечить удаленные и труднодоступные сельские районы, предприятия различных отраслей экономики высокоскоростным широкополосным интернетом через спутники связи OneWeb.
Источник: spot.uz