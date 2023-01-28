Узбекистанские боксеры заняли первое место на чемпионате Азии

Узбекистанские боксеры завоевали первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии U-22.

На турнире, проходившем в Таиланде, атлеты из Узбекистана завоевали девять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Таким образом, девять из десяти узбекистанских боксеров, выступивших на соревнованиях в финальный день, заняли первые места в своих весовых категориях.

Ранее представительницы женской сборной по боксу также заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав пять золотых, три серебряных и две бронзовых медали.

Источник: uz.sputniknews.ru