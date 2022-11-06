Узбекистанки завоевали медали на международном турнире по дзюдо

В первый день турнира «Большой шлем» по дзюдо в Баку сборная Узбекистана завоевала золотую и бронзовую медали.

Среди женщин Диера Келдиярова завоевала золотую медаль в весовой категории 52 килограмма. Этот успех принесет ей 500 рейтинговых очков на пути к Олимпиаде-2024 в Париже.

Сита Кадамбаева, которая также выступала в категории 52 килограмма, одержала победу над полькой Александрой Калетой в поединке за бронзовую медаль. Это была первая медаль для Кадамбаевой на турнирах Большого шлема в ее карьере.