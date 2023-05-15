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Узбекистан начинает подготовку к Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде
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Главный

Вчера в 11:46

Узбекистан начинает подготовку к Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде

В Узбекистане начинается подготовка к Всемирной шахматной олимпиаде и конгрессу Международной шахматной федерации, которые пройдут в Самарканде в 2026 году.

Источник: uz.sputniknews.ru

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