Узбеки, которые прославили Узбекистан на весь мир в 2020 году









Рахим Абрамов — выходец из Узбекистана и один из популярных блогеров России. У него почти 10 миллионов подписчиков в TikTok и 6 миллионов читателей в Instagram.

В 2020 году он стал самым высокооплачиваемым русскоязычным тиктокером. Также он выпустил свой трек Fendi, который стал вирусным в социальных сетях, и клип на него.









Лилия Шакирова — боец MMA из Узбекистана. Выступала в разных промоушенах в странах СНГ и в Китае: W.A.R.S, Fight night Global, GFC.

В 2020 году Лилия стала первой женщиной из Узбекистана, которая представляла страну в самом популярном турнире по смешанным боевым единоборствам UFC. Ее дебютный бой состоялся в Абу-Даби в октябре.













Зафар Хамимов — предприниматель из Узбекистана, основатель группы компаний Anglesey Food, куда входит популярная в стране сеть супермаркетов Korzinka.uz. Среди его компаний: служба такси City Taxi, сети RedTag и FLO. Также Зафар сооснователь и член совета попечителей TEAM University.

В 2020 году Зафар прославился в русскоязычном YouTube-пространстве. Во время визита в Узбекистан у предпринимателя взял интервью известный бизнесмен из Украины Евгений Черняк. Интервью на канале Big Money набрало больше 100 000 просмотров.









Хуршидбек — профессиональный боксер из Узбекистана. За свою карьеру он провел 10 боев, в каждом из которых вышел победителем.

В 2020 году он провел успешный бой с Уриэлем Эрнандесом в Торонто. Следующий бой запланирован на 20 января 2021 года в США.





Ёлкин Туйчиев





Ёлкин — узбекский режиссер, сценарист и монтажер.

В ноябре 2020 года его картина «Две тысячи песен Фариды» стала победителем кинофестиваля «Московская премьера». В фестивале принимали участие выходцы из стран СНГ.

Также фильм был выдвинут на соискание кинематографической премии «Оскар» от Узбекистана в номинации «Лучший международный художественный фильм». Премия состоится 25 апреля 2021 года.









Жасур — молодой талантливый футболист из Узбекистана. В октябре 2019 года он попал в список «60 лучших молодых талантов мирового футбола» по версии Guardian. Входит в пятерку лучших футболистов Азии.

В 2020 году Жасур продолжил карьеру в московской команде. Его пригласили на позицию полузащитника «Локомотива».









Амирбек — двенадцатилетний блогер из Узбекистана. На его страницу в Instagram подписано полтора миллиона человек. Также он ведет YouTube-канал, где берет интервью у популярных личностей. Например, есть видео с блогерами Эльданой и Секой.

Большинство его аудитории — жители России, Украины, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Месяц назад он выпустил популярное видео «История моего народа», где рассказал об истории Узбекистана.