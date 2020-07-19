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Утвержден список зарубежных вузов для обучения в рамках программы «Болашак»
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Сегодня в 09:47

Утвержден список зарубежных вузов для обучения в рамках программы «Болашак»

В списке предложены ведущие вузы мира по востребованным для Казахстана специальностям.

В новом правиле качественно и количественно изменился список зарубежных высших учебных заведений. В него вошли 138 зарубежных ВУЗов, входящих в топ-100 позиций двух и более международных академических рейтингов, а именно QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings, The U.S. News & World Report Best Global University Ranking.

Кроме того, в список вошли высшие учебные заведения Организации экономического сотрудничества и развития с не менее 65 баллами в рейтинге лучших мировых университетов по версии издания The U.S. News & World Report Best Global University Ranking.

Список рекомендуемых для обучения зарубежных высших учебных заведений по программе «Болашақ» размещен на официальном сайте АО «Центр международных программ».

Источник: liter.kz

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#казахстан #образование #болашак #вузы
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