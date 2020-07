Утвержден список зарубежных вузов для обучения в рамках программы «Болашак»

В списке предложены ведущие вузы мира по востребованным для Казахстана специальностям.В новом правиле качественно и количественно изменился список зарубежных высших учебных заведений. В него вошли 138 зарубежных ВУЗов, входящих в топ-100 позиций двух и более международных академических рейтингов, а именно QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings, The U.S. News & World Report Best Global University Ranking.Кроме того, в список вошли высшие учебные заведения Организации экономического сотрудничества и развития с не менее 65 баллами в рейтинге лучших мировых университетов по версии издания The U.S. News & World Report Best Global University Ranking.Список рекомендуемых для обучения зарубежных высших учебных заведений по программе «Болашақ» размещен на официальном сайте АО «Центр международных программ».Источник: liter.kz