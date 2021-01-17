Успешные папы из Казахстана о том, как воспитывают детей и чему научились, став отцами

Альянс женских сил Казахстана и фонд ЮНИСЕФ организовали специальный фотопроект про пап и их детей, чтобы привлечь внимание общественности к вовлечению отца в воспитание ребенка. А мы спросили у участников фотопроекта, успешных предпринимателей и руководителей, как отцовство повлияло на них и какой воспитательной модели они придерживаются. Публикуем эти интервью вместе с фотопроектом.

Даурен Хайриев, 33 года, город — Нур-Султан, предприниматель, руководитель медиаагентства





О себе и детях

У меня трое девочек. Я женился в марте 2010 года, в конце декабря родилась старшая дочь, ей сейчас 10 лет, потом средняя, ей 5, и затем младшая, ей всего 3 месяца. Уже 10 лет, как я стал папой. Скажу честно, я уже не помню, каким был и как изменился. Наверное, как и все, стал более ответственным. Я называю детей моими мотиваторами. Возможно, я стал более вежливым, потому что с девочками только так.









О принципах воспитания

У меня нет как таковых жестких принципов. Я всегда говорю детям, что родители — их самые близкие друзья, и, если они не будут нас обманывать и скрывать, у них никогда не будет проблем.

Я не требую от детей высоких оценок в школе. Лишь требую быть внимательными и уделять больше внимания цифровым технологиям. У нашего поколения была возможность заработать деньги с лопатой в руках, а сейчас все автоматизировано, роботизировано и сильно зависит от технологий. Поэтому, если дети не будут разбираться в цифровых технологиях, им будет тяжело состояться в будущем.

Камбар Абдикарим, 37 лет, город — Нур-Султан, предприниматель, член бизнес-ассоциации KIT, @silvergold.kz





О себе и детях

Отцом я стал в 2011 году. Появление детей изменило меня в плане ответственности. Появилось понимание того, что нужно больше зарабатывать.

О принципах воспитания

Предпочитаю традиционный, патриархальный стиль воспитания. Дети должны уважать старших, а особенно отцов.

Традиционный стиль воспитания подразумевает, что ребенок знает, что за хулиганством неизбежно следует наказание. Как бы я ни любил детей, я наказываю их — не физически, а больше морально: угол, штраф, отжимания. Например, дети без слез просыпаются в школу, не сидят в смартфонах, потому что папа запретил. Благодаря традиционному воспитанию в семье порядок, дисциплина и покой. Нет криков, истерик детей из-за игрушек, нет манипуляций. Папа сказал — надо слушать.





Я считаю такой стиль воспитания правильным, потому что он испытан временем. Десятки веков наши предки воспитывали так наших дедов, и был порядок, уважение, а в старости люди находились в окружении внуков и правнуков.

Я не приемлю современную модель воспитания, где говорится о том, что нельзя наказывать ребенка. Это модель, разработанная в 20 веке. И, как результат, сейчас мы видим одиноких пожилых людей, молодежь, которая в автобусе не уступает место старшим. Такое воспитание приводит к эгоизму и утрате понятия «семья».

Ерлан Амангельдинов, 26 лет, город — Нур-Султан, предприниматель, основатель Sweatberry Tours, путешественник, facebook





О себе и ребенке

Я стал отцом всего девять месяцев назад. Но я сам вырос в большой семье, нас семеро детей, и, будучи старшим ребенком, я уже имел большой опыт общения с детьми и был готов к отцовству.

До рождения дочки я не мог находиться дома весь день, мне нужно было постоянное движение, смена обстановки, встречи. Теперь же мне хочется больше времени проводить дома, работать удаленно и быть рядом с ребенком, чтобы общаться с ней и радоваться каждому небольшому достижению.





О принципах воспитания

Мой главный принцип в воспитании — давать ребенку больше свободы. Чтобы он делал то, что хочет, играл, где хочет, и ел то, что ему нравится. Я не ставлю для дочери рамок и ограничений. Думаю, что это поможет ей быстрее стать самостоятельным человеком.

Бакдаулет Ташманов, 40 лет, генеральный директор Qazaqstan travel company, основатель фонда помощи недоношенным детям «Бекзат», facebook





О себе и детях

Сейчас мне 40 лет, я стал отцом в 25. Сейчас у меня пятеро детей, и с рождением каждого ребенка у меня внутри что-то переворачивается и меняется.

Первое время, когда стали родителями, мы понимали свою задачу узко — заботиться, гулять, кормить и одевать ребенка. Но на этом роль родителей не заканчивается — ребенок растет, и его нужно учить, объяснять ряд правил: как себя вести, что можно делать, а что нельзя. При этом объяснять что-то и повторять нравоучения бессмысленно, если ты сам не соответствуешь тому, о чем просишь. Поэтому приходилось учить себя, меньше рисковать, больше думать, прежде чем что-либо сказать или сделать.

О принципах воспитания

В нашей семье нет слова «Я», есть только «мы». Хотим, чтобы дети были дружны и понимали ценность семьи.

Мы хотим, чтобы дети понимали: семья — это ответственность, показываем им пример правильных взаимоотношений между мужем и женой, основанных на любви и заботе. Стараемся не ссориться с супругой, быть доброжелательными и правдивыми по отношению друг к другу и детям.





Учим детей быть трудолюбивыми. Вместе с сыном, если есть необходимость, мы можем отремонтировать дома диван, смастерить полку или приготовить ужин для всей семьи, чтобы помочь маме и девочкам. Иногда дети сами что-то готовят и потом приглашают нас с женой на званый ужин. И даже если получается не всегда хорошо, мы хвалим их, а потом говорим, что им нужно исправить. Так проявляется принцип мудрого учителя.

У нас в семье нет физического наказания, но есть запреты и поощрения. За каждую отличную оценку, полученную в школе, дети зарабатывают баллы. В течение учебного года они накапливают их и потом получают подарок.

Мы развиваем в детях любознательность — если они хотят что-то изучить, мы даем им эту возможность, а после они делают презентацию того, что узнали. Так они поймут, какие направления и темы им интересны, и в будущем им будет легче определиться с хобби и сферой деятельности.

Но самое важное в воспитании, на мой взгляд — это любовь.

Султан Мусаев, 27 лет, город — Нур-Султан, директор REMBRAND design studio, @mus.sul.man





О себе и ребенке

Я стал папой два года назад. В целом я не ощутил кардинальных изменений, потому что они происходили постепенно и каждый день. Когда увидел, что сын повторяет все, что я делаю, я понял, как важно показывать ему хороший пример. Я научился видеть красоту в мелочах. Этому научил меня сын. Скорее всего, мы теряем это качество в процессе взросления.

О принципах воспитания

Первый принцип в воспитании — счастливый ребенок в счастливой семье. Мы с женой стараемся сохранять счастливую атмосферу дома. Ребенок тонко чувствует настроение и обстановку и все отзеркаливает.

Ребенок — тоже личность, у него есть свой характер и интересы. Я стараюсь понять его и дать правильное направление, чтобы развить его лучшие стороны.





Я научился быть отцом, а не казаться. Понимание ответственности тоже пришло постепенно. Но по истечении определенного времени я осознал, насколько важно быть рядом с сыном и активно участвовать в его воспитании. Даже успел пройти курс от Unicef «Осознанное отцовство».

Хочу быть героем для сына, но понимаю, что ему нужен просто друг, и я стараюсь им стать. Иногда могу позволить себе ребячество. Если мы будем помнить, что тоже были детьми, нам будет легче их понять.