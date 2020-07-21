Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/e94/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/e942da17db25fdce16bdd6c9bf696c22.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
uspeshnye-molodye-rezhissery-kyrgyzstana
Успешные молодые режиссеры Кыргызстана
520
/
/

Сегодня в 10:50

Успешные молодые режиссеры Кыргызстана

Мээрим Догдурбекова, @meerim_dogdurbekova


Мээрим Догдурбекова.jpg

Мээрим Догдурбекова — кинорежиссер. За фильм «Бакыт» получила приз «Лучший короткометражный фильм» на Забайкальском международном кинофестивале в Чите. Также картина была показана на кинофестивале во Франции и принимала участие в конкурсах в Турции, Казахстане, Чехии, Китае, Австралии, Франции.

Караш Жанышов


Караш Жанышов.jpg
Источник фотографии: limon.kg

Караш Жанышов — молодой режиссер. На фестивале короткометражных фильмов в городе Оберхаузен в Германии получил специальный диплом жюри за короткометражный фильм «Прощай». Также режиссер стал призером на международном кинофестивале в Москве и Грузии.

Аскар Нуракун уулу


Аскар Нуракун уулу.jpg
Источник фотографии: saat.kg

Аскар Нуракун уулу — молодой режиссер. Обладатель Гран-при Казанского международного фестиваля за фильм «Киноман». Принимал участие в создании фильмов «Курманжан датка» и «Кок бору».

Суйум Сулайманова, @suium_sulaimanova


Суйум Сулайманова.jpg

Режиссер Суйум Сулайманова за свой дебютный фильм «Друг мой — враг мой» получила приз «Лучший фильм» в конкурсе «Снять фильм за 48 часов» и «Лучший короткометражный фильм» на Международном фестивале азиатских фильмов в Лос-Анджелесе.

Евгений Чистяков, @chistyakov.evgeni


Евгений Чистяков.jpg
Источник фотографии: facebook.com

Евгений Чистяков — режиссер, фотограф. Снимает короткометражные и документальные фильмы. Получил приз «Лучшая режиссура» за фильм «Таш–Кумыр» на кинофестивале «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов».

Данияр Абиров


Данияр Абиров.jpg
Источник фотографии: cinepromo.ru

Режиссер, обладатель наград «Лучший режиссер» и статуэтки «Первый шаг» на кинофестивале Baiqonyr International Short Film Festival в Казахстане, «Лучший короткометражный фильм» национальной премии «Ак Илбирс». Участник кинофестивалей «Телемания» в Москве, International Changing Perspectives Film Festival в Стамбуле.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#молодежь #кыргызстан #кинофестиваль #режиссеры
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
СТАНИСЛАВ ШЕВЧЕНКО: «ВЛЕЧЕНИЕ К ДУДЛИНГУ ПОЯВИЛОСЬ В 18 ЛЕТ, И НЕ ДАЕТ МНЕ ПОКОЯ ПО С...
9149
«Бизнес по-казахски», «Келинка Сабина» и еще 7 кассовых фильмов Казахстана
7892
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ KAZCAPELLA: МЫ ХОТИМ ПОКАЗАТЬ, ЧТО В КАЗАХСТАНЕ МНОГО ТАЛАНТОВ
4206