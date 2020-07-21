Успешные молодые режиссеры Кыргызстана





Караш Жанышов





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Аскар Нуракун уулу





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Данияр Абиров





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Мээрим Догдурбекова — кинорежиссер. За фильм «Бакыт» получила приз «Лучший короткометражный фильм» на Забайкальском международном кинофестивале в Чите. Также картина была показана на кинофестивале во Франции и принимала участие в конкурсах в Турции, Казахстане, Чехии, Китае, Австралии, Франции.Караш Жанышов — молодой режиссер. На фестивале короткометражных фильмов в городе Оберхаузен в Германии получил специальный диплом жюри за короткометражный фильм «Прощай». Также режиссер стал призером на международном кинофестивале в Москве и Грузии.Аскар Нуракун уулу — молодой режиссер. Обладатель Гран-при Казанского международного фестиваля за фильм «Киноман». Принимал участие в создании фильмов «Курманжан датка» и «Кок бору».Режиссер Суйум Сулайманова за свой дебютный фильм «Друг мой — враг мой» получила приз «Лучший фильм» в конкурсе «Снять фильм за 48 часов» и «Лучший короткометражный фильм» на Международном фестивале азиатских фильмов в Лос-Анджелесе.Евгений Чистяков — режиссер, фотограф. Снимает короткометражные и документальные фильмы. Получил приз «Лучшая режиссура» за фильм «Таш–Кумыр» на кинофестивале «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов».Режиссер, обладатель наград «Лучший режиссер» и статуэтки «Первый шаг» на кинофестивале Baiqonyr International Short Film Festival в Казахстане, «Лучший короткометражный фильм» национальной премии «Ак Илбирс». Участник кинофестивалей «Телемания» в Москве, International Changing Perspectives Film Festival в Стамбуле.