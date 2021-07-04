Урбан чапан, киберпанк и Центральная Азия: для кого создан бренд Roxwear

Роксана Адильбекова, основатель @weareroxwear





Как все началось

Я работаю в сфере дизайна с 2012 года. Мой первый уличный бренд одежды в Казахстане называется «Оттепель», и он до сих пор существует. Мы выпускаем коллекции, правда не так часто, как хотелось бы. Последний дроп был зимой. «Оттепель», больше локальный. Он о городской культуре Алматы, а Roxwear касается всей Центральной Азии.

Понимание, что люди не полностью осведомлены о том, кто мы с вами и откуда, вдохновило меня рассказывать об этом через одежду



Еще будучи студенткой, меня всегда интересовал сторителлинг. Я хотела рассказывать истории, привносить смыслы, создавать перемены в мире и делиться информацией о нашем регионе. Я училась в США, и меня удивляло, что западное общество до сих пор спрашивает: «Где находится Казахстан?», «Почему ты так выглядишь?» и так далее. Понимание, что люди не полностью осведомлены о том, кто мы с вами и откуда, вдохновило меня рассказывать об этом через одежду.





О бренде Roxwear

Я хотела создать бренд, который будет занимать нишу чуть-чуть выше в плане ценового сегмента. Главное, что я делаю — это пытаюсь рассказать историю Центральной Азии: ее культуре, смешении народов и так далее. Хочу затронуть тему самоидентификации молодежи в мире через свою биографию, так как я метиска и во мне смешано несколько национальностей и культур.





Мы имеем и советское наследие, и азиатское. Это уникально. Мало кто об этом говорил в коммерческой моде, поэтому я начала. Сейчас в мире тренд локализма — круто рассказывать про свое, личное, будь то дом, регион или страна.

Я отношусь к своему бренду больше как к искусству, чем к бизнесу

А еще Центральная Азия, достаточно тихая в плане культуры и новостей. И мне важно поставить этот регион, его уникальность и наших людей на мировую карту рядом с другими. Так и зародился бренд.

Я отношусь к своему бренду больше как к искусству, чем к бизнесу. Одежда для меня — это инструмент повествования истории.





Об одежде

Каждая коллекция имеет свою концепцию. Основная идея — самоидентификация, о том, как наша молодежь ищет себя в мире.

Сначала я определяюсь, какую часть истории хочу донести и рассказать. Например, в последней коллекции я говорила про утопичные мечты нашего поколения, и создала вещи в стиле киберпанк, чтобы показать, на чем мы росли. А мы росли на западных мультиках и Coca-Cola, потому что тогда западная культура стремительно и мощно ворвалась в наш мир. Мы сделали яркие футуристичные принты, изобразив мечты нашего поколения о том, как мы могли бы развиваться в параллельной реальности.





Самая популярная вещь у Roxwear — это чапан. Моей целью было создать что-то иконичное для нашей культуры, с использованием традиционных стилей и практик ремесла. То, что будет затрагивать популярную культуру и может носить современный человек. В мире уже давно создали урбан кимоно, а я захотела сделать урбан чапан.

Я обратилась за помощью к традиционным мастерицам, которые валяют из шерсти, научилась делать это, и мы создали современный городской чапан, где присутствует не только орнамент, но и буквы, и такие элементы дизайна, которые хочется носить сегодня.





О клиентах

Как ни странно, в основном изделия от Roxwear покупают иностранцы за рубежом. Очень много людей из США и Европы покупали у нас одежду, потому что она уникальная и экзотичная для них. Наши клиенты — это люди, которые ценят одежду за идею и историю, любят искусство, развиваться, путешествовать, узнавать новое. Я такая же.





В Центральной Азии нашу одежду покупают и носят чаще всего творческие люди, которые стремятся быть в теме.

Приобрести одежду удобнее всего в нашем интернет-магазине, также мы представлены на втором этаже в Esentai Mall. Доставку осуществляем по всему миру.





О планах

В первую очередь, планируем открыть больше точек продаж по миру. Ведем сейчас переговоры, где мы еще можем продавать свою одежду и «быть в тему» для этого места.

А второе — это коллаборации. Хочу сотрудничать, совместно творить с разными художниками и артистами из других сфер искусства. Создавать вместе то, что будет двигать нашу культуру - и необязательно только одежду. Потому что не хочется быть только брендом одежды, ведь современность диктует отсутсвие рамок.