«Универсариум». Где найти образовательные онлайн-курсы и видеолекции на русском языке

Как все началось

Проект «Универсариум» появился в декабре 2013 года. Одной из целей разработки платформы стало желание создать цифровую межуниверситетскую площадку, которая могла бы обеспечивать предпрофильную подготовку к обучению по определенной специальности, а также давать целевые профессиональные знания специалистам.

Сегодня «Универсариум» — это ведущая российская площадка массовых открытых онлайн-курсов для различной аудитории.

Об особенностях проекта

Миссия проекта — предоставить желающим возможность получить качественное образование от лучших российских преподавателей и ведущих университетов.





Платформа работает в соответствии с несколькими принципами. Во-первых, «Универсариум» привлекает к сотрудничеству ведущие вузы и лучших преподавателей. Во-вторых, контент, размещенный на сайте, находится в открытом доступе для обучающихся. В-третьих, в процессе создания курсов используются современные технологии и методики, такие как видеолекции, автоматизированный контроль знаний, интерактивные домашние задания. В-четвертых, многие курсы ориентированы на определенных работодателей и дают возможность дальнейшего трудоустройства.

Обучение на платформе построено по принципу прохождения последовательных модулей образовательного курса. Общая длительность курсов 7-10 недель, в зависимости от сложности программы. Каждый модуль включает в себя видеолекцию, самостоятельную работу, домашнее задание и тестирование.

Про контент

Сегодня на платформе «Универсариум» размещено больше 80 курсов от 30 ведущих университетов России. Среди них МГУ им. М. В. Ломоносова, РЭУ им. Г. В. Плеханова, НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ и другие.

Весь контент можно разделить по типам целевой аудитории:

— мотивационные или профориентационные курсы для школьников старших классов

— курсы дополнительного образования для повышения квалификации или переподготовки специалистов

— просветительские или информационные курсы, предназначенные для саморазвития.





Основные направления курсов: история, литература, СМИ, филология, химия, педагогика, инновации, дизайн и другие.

Для кого

На площадке обучается более 480 000 человек. При этом, большая часть изучает контент через сайт, а около 90 000 человек через мобильное приложение.

Среди обучающихся есть не только жители России. Около 24% слушателей — граждане других стран, таких как Беларусь, Казахстан, Украина.

Согласно статистике, приведенной на сайте, каждый курс, размещенный на платформе «Универсариум», изучает от 12 000 до 30 000 слушателей.

Что дает людям

«Универсариум» дает доступ к качественному и доступному образованию для всех желающих. Возможность выбрать будущую профессию и даже университет, повысить свою квалификацию или просто заниматься своим саморазвитием и расширением кругозора.

Если ваше учебное заведение захочет разместить свои курсы на сайте, вам окажут методическую и техническую поддержку. А вы сможете заявить о себе не только в России, но и на зарубежном рынке, привлечь замотивированных студентов.





Алина Парамонова, маркетинг, @bunnini.a





На платформе «Универсариум» я изучала курсы для своего развития, когда находилась в поисках новых мыслей и того, чего я могу не знать или еще раз повторить. Поэтому смотрела материалы про бизнеc, дизайн, СМИ.

Мне понравилось, как просто оформлена платформа. Есть поисковик по курсам, поиск по категориям и университетам. Думаю, кому-то будет особенно интересно посмотреть курсы именно по вузам. Возможно, школьники смогут изучать видео-контент и посмотреть на преподавание экспертов того или иного учебного заведения.

Если говорить о недостатках, то мне не хватило таких категорий, как маркетинг, продвижение.

Контент был полезен для развития. Я ставила лекции на фоне и слушала, получались почти подкасты. Кстати, если доработать звук, то можно эти лекции загружать на платформы подкастов и тем самым повышать трафик.