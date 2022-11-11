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Universal снимет байопик о Снуп Догге. Над фильмом работает сценарист «Ваканды навеки»
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Сегодня в 09:57

Universal снимет байопик о Снуп Догге. Над фильмом работает сценарист «Ваканды навеки»

Universal начала работу над биографическим фильмом о рэпере Снуп Догге. Сценарий напишет Джо Роберт Коул, работавший над сюжетом картины «Черная Пантера: Ваканда навеки».

Снуп принимает активное участие в проекте. Фильм станет дебютным для его студии Death Row Pictures, а сам музыкант будет продюсировать картину. В ней также прозвучит музыка рэпера.

Режиссерское кресло займет Аллен Хьюз, который со своим братом Альбертом снял такие ленты, как «Из ада», «Угроза для общества» и «Книга Илая».

Снуп Догг сказал, что долго готовился к запуску проекта, поскольку хотел выбрать правильного режиссера, идеального сценариста и лучшую кинокомпанию. Это нужно, чтобы создатели смогли верно понять его наследие и передать его воспоминания, которые он «пытается оставить позади».

Съемки байопика начнутся в 2023 году. Других подробностей о проекте, в частности какой период жизни музыканта осветит картина, не сообщается.

Источник: daily.afisha.ru

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