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United Airlines вложит $15 миллионов в стартап по разработке электрических аэротакси
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Сегодня в 10:49

United Airlines вложит $15 миллионов в стартап по разработке электрических аэротакси

Американская авиакомпания United Airlines инвестирует $15 миллионов в стартап Eve Air Mobility, принадлежащий бразильскому авиастроительному конгломерату Embraer.

Eve Air Mobility занимается разработкой городских электрических аэротакси — небольших летательных аппаратов с вертикальными взлетом и посадкой (eVTOL).

Конструкция предусматривает наличие фиксированных крыльев, а также винтов в верхней и хвостовой частях. Машина сможет брать на борт четверых пассажиров, а дальность полета составит до 100 км.

По условиях соглашения, United Airlines приобретет 200 электрических аэротакси с возможностью последующей покупки еще 200 экземпляров. Поставки первых летательных аппаратов могут быть организованы в 2026 году.

Источник: 3dnews.ru

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