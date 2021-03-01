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«Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки превратят в спектакль
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Сегодня в 10:55

«Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки превратят в спектакль

Аниме-фильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки станет спектаклем.

Премьера постановки состоится в Токио в феврале следующего года, после чего ее покажут в Осаке, Фукуоке, Саппоро и Нагое. О планах адаптировать представление для других стран пока не говорится.

Режиссером выступит британец Джон Кэрд, известный по работе над спектаклем «Отверженные». Роли исполнят Канна Хасимото и Моне Камисираиси, озвучившая одну из главных героинь в полнометражном аниме «Твое имя».

Лента «Унесенные призраками» рассказывает о 10-летней девочке Тихиро, которая переезжает в новый дом. По дороге она попадает в мир призраков и богов, из которого пытается выбраться и спасти маму и папу.

Источник: daily.afisha.ru

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#аниме #спектакль #хаяомиядзаки
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