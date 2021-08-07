Netflix опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Кобра Кай»

Ролик отсылает к первой встрече на ринге Дэниела ЛаРуссо и Джонни Лоуренса в фильме «Парень-каратист». А затем переносит зрителей к сюжету предстоящего сезона, в котором бывшие соперники объединяют свои силы, чтобы одолеть команду Джона Криза.
Ролик демонстрирует самых ярких бойцов из всех команд, предвкушая их соперничество и ожесточенную борьбу за победу на турнире.
В сериале снимаются Ральф Маккьо, Уилльям Забка, Шоло Маридуэнья, Мэри Маусер, Таннер Бьюкенен, Джакоб Бертран, Мартин Коув, Пейтон Лист и Ванесса Рубио. Помимо них, в четвертом сезоне можно будет увидеть Далласа Дюпри Янга, Уну О’Брайен и Томаса Иэна Гриффита.
Источник: daily.afisha.ru