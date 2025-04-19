Умут Анарбековна о том, каких успехов добился «Бакай Банк» и каким должен быть хороший руководитель

В мире бизнеса сегодня все меняется с ошеломляющей скоростью. Компании, которые еще вчера работали по классическим методам, вынуждены стремительно переходить к цифровым решениям, чтобы оставаться конкурентоспособными. Об этом и многом другом мы поговорили с Умут Анарбековной, которая возглавляет один из крупнейших банков Кыргызстана.





Умут Анарбековна, город — Бишкек, Председатель Правления ОАО «Бакай Банк»

О себе

Моя карьера началась в ЗАО «БТА Банк», где я работала специалистом Отдела микрокредитования по программе ММФ ЕБРР. Со временем получила опыт в руководящих позициях, научилась сочетать классические банковские подходы с гибкостью и скоростью решения задач. Уже тогда я понимала, что будущее за технологиями: даже при самых устойчивых «классических» бизнес-моделях инновации дают колоссальный толчок к развитию.

В 2021 году я стала Заместителем Председателя Правления «Бакай Банка», а с октября 2023 года возглавляю его. Мы активно внедряем цифровые инструменты и нацелены на повышение клиентского опыта через современные технологии. Как говорил Стив Джобс: «Инновации отличают лидера от последователя».

О компании

На сегодняшний день у нас свыше 1 миллиона активных клиентов по всей стране. Более 100 отделений и свыше 250 банкоматов и «умные» картоматы, которые выдают карты за одну минуту без заполнения бумаг. У нас работают около 1800 сотрудников, которые формируют сильную, вовлеченную команду. Мы видим устойчивый рост по ключевым направлениям — депозиты, кредиты, онлайн-сервисы: порядка 20-30% ежегодно.

За последние годы мы запустили собственный процессинговый центр и внедрили интеллектуального чат-бота BakaiGPT в мобильном приложении. Это помогло нам повысить качество обслуживания и продемонстрировать рынку, что банк может быть гибким и технологичным.

Мы верим, что будущее — это не просто про технологии, но и про социальную ответственность. Поэтому, в марте 2025 года, мы присоединились к Глобальному договору ООН, взяв на себя обязательства по ESG-принципам. Это подчеркивает нашу приверженность идеям устойчивого развития.

В декабре 2024 года «Бакай Банк» получил несколько наград от Visa, в том числе за успешный запуск собственного процессингового центра — важный прорыв, ведь мы можем быстрее выводить на рынок новые карточные продукты и платежи, обеспечивая высокую безопасность и скорость транзакций.

Также мы открыли первый «зеленый» филиал, поддержали спортивные мероприятия, провели серию благотворительных акций к 25-летию банка.

О корпоративной культуре

Корпоративная культура «Бакай Банка» — это культура роста, уважения и доверия. Нам важно, чтобы люди чувствовали себя не «винтиками», а полноценными участниками общего дела.





Мы активно развиваем внутреннее обучение, наставничество и создаем прозрачную систему карьерных возможностей. Инициативность и открытость ценятся ничуть не меньше, чем профессиональные навыки. Благодаря этому мы сохраняем баланс между классическим банковским опытом и креативным подходом к инновациям.

Что значит быть руководителем

Руководитель — это человек, который не боится брать на себя ответственность и при этом умеет слушать команду. Нужно идти к стратегическим целям и оставаться чутким к индивидуальным потребностям. Сегодня это особенно важно, ведь технологии меняются быстро, и нужно уметь адаптироваться.

Я считаю, что для настоящего лидера важны:

1. Стратегическое мышление — чтобы видеть несколько шагов вперед.

2. Умение слушать и слышать — без обратной связи теряется связь с реальностью.

3. Гибкость и адаптивность — ситуации бывают разные, и план «А» не всегда срабатывает.

4. Навык делегирования и доверия команде.

5. Способность принимать решения в условиях неопределенности.





Совмещать рабочие задачи и личное время мне помогает четкое планирование и приоритизация. Если приоритеты расставлены правильно, то можно сохранять концентрацию и не «распыляться» на второстепенные вещи. В этом помогает сильная команда, которую не нужно контролировать каждую минуту. Чтобы идти в долгую, важно успевать восстанавливаться, проводить время с семьей, находить моменты для отдыха.

О планах

Мы стремимся к тому, чтобы «Бакай Банк» стал цифровым помощником для каждого клиента. В наших планах:

— усиленное развитие мобильного приложения. BakAi уже сейчас помогает людям совершать банковские операции, а скоро в нем появятся еще более «умные» сервисы для бизнеса и повседневных задач

— внедрение инновационных технологий. Помимо чат-бота BakaiGPT, мы используем возможности искусственного интеллекта и больших данных, чтобы предлагать клиентам персонализированные продукты

— расширение партнерств. Создаем экосистему, в которой пользователь может легко решать все финансовые вопросы онлайн

— укрепление региональной сети. Мы не забываем и про развитие филиалов, в том числе «зеленых», повышая энергоэффективность и поддержку локальных сообществ.