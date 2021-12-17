Умные очки Ray-Ban Stories получили поддержку Facebook Messenger

Умные очки Ray-Ban Stories получили обновление программного обеспечения, которое позволяет устройству отправлять, получать и просматривать сообщения в Facebook Messenger.

Пользователи смогут использовать встроенные в очки микрофоны, динамики и голосового помощника, чтобы отправлять и зачитывать сообщения. Также можно будет совершать аудиозвонки при помощи Facebook Messenger.

Изначально умные очки позволяли использовать ассистента для съемки видео и фотографий, также они могли работать как беспроводные наушники, но в них не было интеллектуальных функций.

Также теперь пользователи очков могут регулировать громкость звука и управлять воспроизведением музыки во встроенных динамиках при помощи голоса, если они не хотят использовать сенсорную панель на дужках очков.

Источник: incrussia.ru