Украинские креативщики из banda победили в международном конкурсе Young Glory

Young Glory — международный конкурс для креативщиков со всего мира в возрастной категории до 30 лет. В его рамках жюри оценивает способность команд креативить без перерыва на протяжении 8 месяцев. За лучшие работы можно получить баллы: золото — 25, серебро — 18, бронза — 15 и финалисты — 10.
В 2020 году в конкурсе победили креативщики украинского агентства banda — Илья Почкун и Роман Гурбанов. Их роботы суммарно оценили в 177 баллов, среди наград 2 золота, 4 серебра, 1 бронза и 3 шорт-листа.
Золотом в конкурсе выделили видеоролик The First Time-to-Skill Converter, который убеждает детей проводить меньше времени в социальных сетях и помнить об уязвимостях, а также проект Call-to-election. Остальные работы можно просмотреть по ссылке.
Источник: ain.ua