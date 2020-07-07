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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Украинские креативщики из banda победили в международном конкурсе Young Glory
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Сегодня в 10:09

Украинские креативщики из banda победили в международном конкурсе Young Glory

Копирайтер и арт-директор в креативном агентстве banda стали победителями международного конкурса Young Glory.

Young Glory — международный конкурс для креативщиков со всего мира в возрастной категории до 30 лет. В его рамках жюри оценивает способность команд креативить без перерыва на протяжении 8 месяцев. За лучшие работы можно получить баллы: золото — 25, серебро — 18, бронза — 15 и финалисты — 10.

В 2020 году в конкурсе победили креативщики украинского агентства banda — Илья Почкун и Роман Гурбанов. Их роботы суммарно оценили в 177 баллов, среди наград 2 золота, 4 серебра, 1 бронза и 3 шорт-листа.

Золотом в конкурсе выделили видеоролик The First Time-to-Skill Converter, который убеждает детей проводить меньше времени в социальных сетях и помнить об уязвимостях, а также проект Call-to-election. Остальные работы можно просмотреть по ссылке.

Источник: ain.ua

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#медиа #конкурс #украина #креатив #banda
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