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UFC выпустил короткометражный фильм о Шавкате Рахмонове
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Сегодня в 10:09

UFC выпустил короткометражный фильм о Шавкате Рахмонове

Знаменитый промоушен UFC выпустил документальный сюжет об известном казахстанском файтере Шавкате Рахмонове в рамках шоу UFC Connected. Боец стал первым представителем Казахстана, который принимает участие в данном проекте.

Документальный сюжет хронометражем около 12 минут включает в себя историю, традиции, обычаи и культуру казахского народа. Шавкат Рахмонов в этом фильме также поведал о своем становлении как бойца, поделился планами и целями на ближайшее время.

К данному моменту в активе «Номада» 16 побед и все досрочно, ни одного поражения, четыре из них — в UFC. В рейтинге UFC Рахмонов занимает десятую строчку в полусреднем весе.

Источник: zakon.kz

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