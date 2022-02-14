«Удивило, как приветливы местные», — декан факультета TEAM University о жизни в Узбекистане, людях и традициях

Erdogan Ekiz, город — Ташкент, Dean of Faculty в TEAM University, linkedin
О переезде
С 1995 года я живу вне Турции, хоть остаюсь гражданином этой страны. Получил степень PhD в области туризма и гостеприимства в Hong Kong Polytechnic University. В разные годы жил и работал в Малайзии, Саудовской Аравии и Марокко.
Долгое время мы с семьей жили на Среднем Востоке, но Центральная Азия всегда была мне интересна. Поэтому, когда жена получила рабочее приглашение от Prudence School в Ташкенте, я последовал за ней вместе с сыновьями — им восемь и пять лет, и собакой-лабрадором. Это произошло около семи месяцев назад.
Как опытные экспаты, мы провели свое исследование перед приездом — познакомились с местным иностранным сообществом, поговорили с людьми, посмотрели много роликов на YouTube и читали статьи в журналах для путешественников. Так что мы знали, что нас ждет.
О деятельности
Для работы я искал проекты, которые бы вдохновляли меня. Когда познакомился с TEAM University, первым предпринимательским вузом в Узбекистане, понял, что хочу быть его частью.
Поддержка нового поколения узбекистанской молодежи в области предпринимательства — правильная цель. Тем более сейчас, когда страна открыла двери для международного бизнеса.
Уже больше месяца я выполняю обязанности декана. Мы работаем с британским университетом London South Bank, следуем их образовательным программам, привносим дух международного предпринимательства в Узбекистан.
Моя работа заключается в том, чтобы делать студентов и работников факультета счастливыми. Я должен слушать их, понимать и решать возникающие проблемы и сложности. Ректор Alan France построил отличную систему, которой я следую и улучшаю по мере возможности.
Моя работа заключается в том, чтобы делать студентов и работников факультета счастливыми
Наш вуз основан местными предпринимателями. Я верю, что их опыт и знания могут вдохновить студентов, помочь им найти свой путь. Поэтому сейчас мы приглашаем отраслевых лидеров и практиков, чтобы они выступали перед обучающимися. Подобную практику я подметил во время учебы в Hong Kong Polytechnic University. Она мне понравилась, и я внедряю ее в TEAM University.
Работа деканом не являлась моей целью. Однако этот статус дает возможность поделиться опытом, который я приобрел за 25 лет деятельности. Сейчас моя задача — помочь студентам в полной мере раскрыть потенциал.
Об Узбекистане
Мне комфортно в стране. Язык, люди и еда похожи на турецкие и в то же время во всем чувствуется узбекская уникальность.
Удивило, как приветливы местные. Я встретил много замечательных людей как на работе, так и по соседству. Когда не получается говорить на английском языке, использую свои небольшие познания в узбекском. Стоит отметить, что турецкий, который узбекистанцы знают по большей части из сериалов, куда лучше моих попыток говорить на местном языке. Так что здесь я общаюсь больше, чем в любом другом месте, где жил ранее.
Как профессору в сфере туризма, мне интересна культура Великого Шелкового пути, как одной из первых форм путешествий и торговли. Взаимопонимание и интерес к другим народам за прошедшие столетия стали частью ДНК жителей этой страны.
В Узбекистане много деревьев и зелени, и я рад этому. Мои дети никогда раньше не видели снега, так что им было интересно поиграть в зимние игры, слепить снеговика.
Помимо Ташкента, я был в Фергане, куда меня пригласили провести воркшоп. Было здорово посмотреть на земледельческую часть страны. Но и в столице есть множество культурных и религиозных достопримечательностей.
Мне нравится местное метро. Несмотря на то, куда ты направляешься, станции везде красивые. Для западных людей будет интересен базар «Чорсу». Здесь можно увидеть, как торговали люди еще до супермаркетов.
О местной кухне и традициях
Еда в Узбекистане невероятно разнообразна. Здесь есть нотки турецкой кухни, немного азиатской и даже русской. Международных ресторанов много, но меня тянет к классике — плову, чорбе, мясу.
Нравится традиция прикладывать руку к сердцу, когда здороваешься. Это символизирует уважение и, похоже на то, что мы делали в Турции.
О планах
Моя работа в TEAM University только началась. Дети счастливы, в школе учат узбекский язык. Мы не планируем переезжать в ближайшее время.
Я бы хотел увидеть, как проект, в котором я задействован, растет и дает свои плоды на благо стране.