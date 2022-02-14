«Удивило, как приветливы местные», — декан факультета TEAM University о жизни в Узбекистане, людях и традициях

Erdogan Ekiz, город — Ташкент, Dean of Faculty в TEAM University, linkedin

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О переезде



С 1995 года я живу вне Турции, хоть остаюсь гражданином этой страны. Получил степень PhD в области туризма и гостеприимства в Hong Kong Polytechnic University. В разные годы жил и работал в Малайзии, Саудовской Аравии и Марокко.

Долгое время мы с семьей жили на Среднем Востоке, но Центральная Азия всегда была мне интересна. Поэтому, когда жена получила рабочее приглашение от Prudence School в Ташкенте, я последовал за ней вместе с сыновьями — им восемь и пять лет, и собакой-лабрадором. Это произошло около семи месяцев назад.

Как опытные экспаты, мы провели свое исследование перед приездом — познакомились с местным иностранным сообществом, поговорили с людьми, посмотрели много роликов на YouTube и читали статьи в журналах для путешественников. Так что мы знали, что нас ждет.

О деятельности



Для работы я искал проекты, которые бы вдохновляли меня. Когда познакомился с TEAM University, первым предпринимательским вузом в Узбекистане, понял, что хочу быть его частью.

Поддержка нового поколения узбекистанской молодежи в области предпринимательства — правильная цель. Тем более сейчас, когда страна открыла двери для международного бизнеса.





Уже больше месяца я выполняю обязанности декана. Мы работаем с британским университетом London South Bank, следуем их образовательным программам, привносим дух международного предпринимательства в Узбекистан.

Моя работа заключается в том, чтобы делать студентов и работников факультета счастливыми. Я должен слушать их, понимать и решать возникающие проблемы и сложности. Ректор Alan France построил отличную систему, которой я следую и улучшаю по мере возможности.

Моя работа заключается в том, чтобы делать студентов и работников факультета счастливыми

Наш вуз основан местными предпринимателями. Я верю, что их опыт и знания могут вдохновить студентов, помочь им найти свой путь. Поэтому​ сейчас мы приглашаем отраслевых лидеров и практиков, чтобы они выступали перед обучающимися. Подобную практику я подметил во время учебы в Hong Kong Polytechnic University. Она мне понравилась, и я внедряю ее в TEAM University.

Работа деканом не являлась моей целью. Однако этот статус дает возможность поделиться опытом, который я приобрел за 25 лет деятельности. Сейчас моя задача — помочь студентам в полной мере раскрыть​ потенциал.

​Об Узбекистане

Мне комфортно в стране. Язык, люди и еда похожи на турецкие и в то же время во всем чувствуется узбекская уникальность. ​

Удивило, как приветливы местные. Я встретил много замечательных людей как на работе, так и по соседству. Когда не получается говорить на английском языке, использую свои небольшие познания в узбекском. Стоит отметить, что турецкий, который узбекистанцы знают по большей части из сериалов, куда лучше моих попыток говорить на местном языке. Так что здесь я общаюсь больше, чем в любом другом месте, где жил ранее.

Как профессору в сфере туризма, мне интересна культура Великого Шелкового пути, как одной из первых форм путешествий и торговли. Взаимопонимание и интерес к другим народам за прошедшие столетия стали частью ДНК жителей этой страны.

В Узбекистане много деревьев и зелени, и я рад этому. Мои дети никогда раньше не видели снега, так что им было интересно поиграть в зимние игры, слепить снеговика.





Помимо Ташкента, я был в Фергане, куда меня пригласили провести воркшоп. Было здорово посмотреть на земледельческую часть страны. Но и в столице есть множество культурных и религиозных достопримечательностей.​

Мне нравится местное метро. Несмотря на то, куда ты направляешься, станции везде красивые. Для западных людей будет интересен базар «Чорсу». Здесь можно увидеть, как торговали люди еще до супермаркетов.

О местной кухне и традициях

Еда в Узбекистане невероятно разнообразна. Здесь есть нотки турецкой кухни, немного азиатской и даже русской. Международных ресторанов много, но меня тянет к классике — плову, чорбе, мясу.

Нравится традиция прикладывать руку к сердцу, когда здороваешься. Это символизирует уважение и, похоже на то, что мы делали в Турции. ​

О планах

Моя работа в TEAM University только началась. Дети счастливы, в школе учат узбекский язык. Мы не планируем переезжать в ближайшее время.

Я бы хотел увидеть, как проект, в котором я задействован, растет и дает свои плоды на благо стране.