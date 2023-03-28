Учитель из Казахстана признан лучшим IT-педагогом года Центральной Азии

Рустем Ермеков, казахстанский разработчик, изобретатель и учитель, был удостоен награды «IT педагог года в Центральной Азии» на форуме Central Asia Tech Awards, который проходил 24 марта 2023 года. Награда была присуждена за выдающиеся достижения в области технологий и образования. Кроме звания лучшего учителя, Рустем также выиграл поездку в Кремниевую Долину, Калифорния, США.

Форум Central Asia Tech Awards — одно из ведущих мероприятий в области информационных технологий в Центральной Азии. Награждение проходило в городе Бишкек, Кыргызстан.

Рустем Ермеков — известный педагог. В 2021 году он вошел в список Forbes 30 under 30 и также выиграл грант от фонда Саби за свою разработку QBIT — казахстанский набор для робототехники.