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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Ученые, врачи и артистки: 6 выдающихся женщин Казахстана
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Сегодня в 12:22

Ученые, врачи и артистки: 6 выдающихся женщин Казахстана

Женщины Казахстана внесли большой вклад в развитие науки, культуры и спорта. Мы собрали 6 историй незаурядных казашек.


Наиля Базанова

1911 1993

Базанова Наиля.jpg

Казахстанский физиолог, доктор биологических наук, Наиля стала первой женщиной-академиком в Казахстане и Средней Азии. Наиля Уразгуловна стояла у истоков новой для Казахстана отрасли биологической науки — физиологии сельскохозяйственных животных. Ее работы открыли для науки многие особенности строения животных. Не ограничиваясь наукой, Наиля занималась и социальной деятельностью — была председателем Казахского комитета мира.


Халида Маманова

1918 1977

Халида_Маманова_©КазНМУ_имени_Санджара_Асфендиярова.jpeg

Халида Есенкулова была профессором, доктором медицинских наук. Она была единственной казашкой, сражавшейся в штрафном батальоне в годы Второй мировой войны. Вместе с военной частью Халида дошла до Берлина и была награждена орденом Красной Звезды и медалью «За победу». После войны она много лет занималась педагогической деятельностью, написав больше 50 научных работ.


Гульфайрус Исмаилова

1929 2013

Гульфайрус_Мансуровна_Исмаилова.jpg

Многогранная женщина, Гульфайрус известна как художница и актриса. В своих художественных работах она отразила целую эпоху, изобразив портреты известных личностей, исторические зарисовки и жизнь простых людей. Наследие Гульфайрус Мансуровны по праву занимают особое место в культуре Казахстана.


Балдырган Кожамкулова

1930 2014

Балдырган Кожамкулова.jpg

Первая в Казахстане женщина-палеонтолог, родилась в семье народного артиста, в доме, наполненном музыкой и театром. С детства она мечтала стать биологом. В 1954 году Балдырган зачислилась в лабораторию палеозоологии. Вся последующая жизнь была посвящена изучению и систематизации разных видов животных, которые обитали на территории Казахстана тысячи и миллионы лет назад. Раскопки, которыми руководила Балдырган, будучи аспиранткой третьего курса, стали сенсацией. Результатом стал огромный скелет мамонта, который и сейчас хранится в Музее природы Казахстана. Труды Балдырган Сералиевой внесли большой вклад не только в казахстанскую, но и в мировую науку.


Балым Кожамкулова

1937 2021

Балым_Со_своим_преподавателем_Народным_артистом_России.jpg

Балым — первая профессиональная скрипачка-казашка, Балым преуспела и как педагог. Благодаря ей сотни детей полюбили музыку. Одно из высших достижений Балым — «Хрестоматия казахской скрипичной музыки», настольная книга скрипачей Казахстана. Благодаря Балым пьесы казахстанских композиторов звучат в репертуаре исполнителей всего мира.


Зауреш Аймуканова

1949 2016

Зауреш Аймуканова.jpg

Первая казашка альпинист, Зауреш была врачом по специальности. За свою жизнь она совершила сотни восхождений и не раз участвовала в спасательных операциях в горах Тянь-Шаня и Памира. Практически вся ее жизнь была связана с горами Алматы.


Источник: Игсатова Д. «Трудная судьба Халиды Мамановой», Султан Д. «Изучая прошлое», Имае А. «Балым Кожамкулова» и @Womenofkz

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