Ученые, врачи и артистки: 6 выдающихся женщин Казахстана

Женщины Казахстана внесли большой вклад в развитие науки, культуры и спорта. Мы собрали 6 историй незаурядных казашек.





Наиля Базанова

1911 —1993





Казахстанский физиолог, доктор биологических наук, Наиля стала первой женщиной-академиком в Казахстане и Средней Азии. Наиля Уразгуловна стояла у истоков новой для Казахстана отрасли биологической науки — физиологии сельскохозяйственных животных. Ее работы открыли для науки многие особенности строения животных. Не ограничиваясь наукой, Наиля занималась и социальной деятельностью — была председателем Казахского комитета мира.





Халида Маманова

1918 —1977





Халида Есенкулова была профессором, доктором медицинских наук. Она была единственной казашкой, сражавшейся в штрафном батальоне в годы Второй мировой войны. Вместе с военной частью Халида дошла до Берлина и была награждена орденом Красной Звезды и медалью «За победу». После войны она много лет занималась педагогической деятельностью, написав больше 50 научных работ.





Гульфайрус Исмаилова

1929 —2013





Многогранная женщина, Гульфайрус известна как художница и актриса. В своих художественных работах она отразила целую эпоху, изобразив портреты известных личностей, исторические зарисовки и жизнь простых людей. Наследие Гульфайрус Мансуровны по праву занимают особое место в культуре Казахстана.





Балдырган Кожамкулова

1930 —2014





Первая в Казахстане женщина-палеонтолог, родилась в семье народного артиста, в доме, наполненном музыкой и театром. С детства она мечтала стать биологом. В 1954 году Балдырган зачислилась в лабораторию палеозоологии. Вся последующая жизнь была посвящена изучению и систематизации разных видов животных, которые обитали на территории Казахстана тысячи и миллионы лет назад. Раскопки, которыми руководила Балдырган, будучи аспиранткой третьего курса, стали сенсацией. Результатом стал огромный скелет мамонта, который и сейчас хранится в Музее природы Казахстана. Труды Балдырган Сералиевой внесли большой вклад не только в казахстанскую, но и в мировую науку.





Балым Кожамкулова

1937 — 2021





Балым — первая профессиональная скрипачка-казашка, Балым преуспела и как педагог. Благодаря ей сотни детей полюбили музыку. Одно из высших достижений Балым — «Хрестоматия казахской скрипичной музыки», настольная книга скрипачей Казахстана. Благодаря Балым пьесы казахстанских композиторов звучат в репертуаре исполнителей всего мира.





Зауреш Аймуканова

1949 — 2016





Первая казашка альпинист, Зауреш была врачом по специальности. За свою жизнь она совершила сотни восхождений и не раз участвовала в спасательных операциях в горах Тянь-Шаня и Памира. Практически вся ее жизнь была связана с горами Алматы.





Источник: Игсатова Д. «Трудная судьба Халиды Мамановой», Султан Д. «Изучая прошлое», Имае А. «Балым Кожамкулова» и @Womenofkz