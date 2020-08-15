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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Ученые Назарбаев Университета учат искусственный интеллект говорить на казахском
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Сегодня в 12:11

Ученые Назарбаев Университета учат искусственный интеллект говорить на казахском

Ученые из Института умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета работают над проектом, который в перспективе научит голосовые помощники Siri, Alexa и Cortana говорить на казахском языке.

Казахстанцы могут принять участие в обучении голосовых помощников, пройдя по ссылке, ознакомиться с инструкцией и вслух прочитать предложения на казахском языке, которые будут отображены на экране.

Источник: issai.nu.edu.kz

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#казахстан #казахскийязык #назарбаевуниверситет #технологии #искусственныйинтеллект
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