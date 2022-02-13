Ученые из Кембриджа создали ткань из светодиодов. Она может реагировать на прикосновения и менять цвет

Кембриджские ученые создали 46-дюймовый текстильный дисплей со светодиодами, сенсорными датчиками и накопителями энергии.

В отличие от других «умных» тканей, которые могут делать лишь что-то одно, изобретение ученых из Кембриджа может выполнять сразу несколько функций — контролировать изменение показателей температуры, реагировать на прикосновение.

Полученный смарт-текстиль может отображать различные изображения и принимать любую форму. Он может очень сильно растягиваться и при этом не рваться, благодаря тому что «волокна» ткани соединены клейкими веществами и лазерной сваркой.

Таким образом, из ткани можно, например, сделать шторы с сенсорным экраном, ковры, которые смогут аккумулировать энергию, когда люди проходят по ним, или рубашки, которые загораются в ответ на изменения температуры.

Источник: incrussia.ru