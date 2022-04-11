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Учеба за рубежом: 6 видов стипендий и где их искать
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Сегодня в 18:45

Учеба за рубежом: 6 видов стипендий и где их искать

Рассказываем о шести возможностях для поиска финансирования учебы за рубежом.


Need Based Scholarships


campus

Присуждается студентам, у которых не хватает финансовых средств для оплаты учебы. Для подтверждения статуса потребуются справки о доходе ваших родителей. Это может быть как полная, так и частичная скидка на обучение или выплата стипендии.

Где искать: NBS выдаются университетом, поэтому проще всего их найти на сайте вуза в разделе financial aid, scholarships или funding.


Merit Based Scholarships

Выдаются университетом для студентов с высоким средним баллом GPA и другими академическими заслугами. Если в вашем транскрипте только отличные оценки, вы можете претендовать на полную или частичную скидку.

Где искать: некоторые вузы автоматически рассматривают всех поступивших на основе академической успешности, но иногда для этого нужно подавать отдельные документы. Узнать подробнее можно на сайте учебного заведения во вкладке international students, admissions.


Government Scholarships


Государственные стипендии выдаются правительствами стран либо связанными с ними организациями. Присуждаются по разным критериям, включая академическую успеваемость, вашу мотивацию и опыт.

Где искать: на сайтах посольств или культурных центров.

Например: EducationUSA, British Council, Campus France,DAAD, Japan Foundation.


Local And Special Scholarships


university

Такой вид стипендий выдается за принадлежность к какой-либо группе. К примеру, гранты для женщин, спортсменов или мам с детьми.

Где искать: использовать сайты-агрегаторы, введя в поиск ключевые слова.

Вот самые известные: scholarships.com, fastweb.com, unigo.com, scholarship-positions.com, studyqa.com


Corporate Scholarships


Такие стипендии присуждаются для финансовой поддержки исследований в индустрии, поэтому проанализируйте в какой сфере вы хотите развиваться и поищите стипендии у компаний, которые помогут раскрыть ваш потенциал.

Где искать: на официальных сайтах компаний.

Например: Microsoft, Google или Coca-Cola.


Гранты от Фондов


schoolarship

Тематические фонды часто предоставляют именные стипендии для молодых специалистов. Это могут быть художники, фотографы, писатели или ученые. Главное — найти подходящую возможность.

Где искать: лучше всего искать на страницах фондов, которые работают в области, где вы хотите учиться.

Вот несколько крупных: Open Society Foundations, The Alexander Von Humboldt Foundation, Rosa Luxemburg Foundation, The Hubert H. Humphrey Fellowship Programme.


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