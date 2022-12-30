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Участники из Казахстана заняли призовые места в международной олимпиаде по программированию Proggy-Buggy 2022
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Вчера в 10:15

Участники из Казахстана заняли призовые места в международной олимпиаде по программированию Proggy-Buggy 2022

В осеннем турнире участники из Казахстана, заняли два призовых места.

В категории Amateurs первое место заняли студенты первого курса КБТУ, Алматы, команда Black Tigers: Нурстан Дуйсенгалиев, Бексултан Курманбек, Арслан Даминов.

В категории Pupils второе место заняли школьники Лицея-интерната «Білім-Инновация», Караганда, команда Maksat Abi Fan Club: Асылхан Балмуханов, Бекежан Абзал, Кабдулла Мирас.

Международная олимпиада по программированию Proggy-Buggy проводится уже девятый год подряд, организаторами которой является компания DataArt.

Участники должны решить 13 алгоритмических задач за 42 минуты.

В 2022 году было:

— 1767 участников

— 34 стран

— 4 категории

— 5 специальных категорий.

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#казахстан #казахстанцывмире #конкурс #программирование #dataart
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