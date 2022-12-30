Участники из Казахстана заняли призовые места в международной олимпиаде по программированию Proggy-Buggy 2022

В осеннем турнире участники из Казахстана, заняли два призовых места.
В категории Amateurs первое место заняли студенты первого курса КБТУ, Алматы, команда Black Tigers: Нурстан Дуйсенгалиев, Бексултан Курманбек, Арслан Даминов.
В категории Pupils второе место заняли школьники Лицея-интерната «Білім-Инновация», Караганда, команда Maksat Abi Fan Club: Асылхан Балмуханов, Бекежан Абзал, Кабдулла Мирас.
Международная олимпиада по программированию Proggy-Buggy проводится уже девятый год подряд, организаторами которой является компания DataArt.
Участники должны решить 13 алгоритмических задач за 42 минуты.
В 2022 году было:
— 1767 участников
— 34 стран
— 4 категории
— 5 специальных категорий.